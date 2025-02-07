Екскурсія, сувенір чи майстер-клас на День закоханих 2025: 7 ідей крутих патріотичних подарунків

Порадуйте другу половинку у цей непростий час

День святого Валентина — це душевне та романтичне свято, коли закохані пари висловлюють свої почуття та радують одне одного сюрпризами. Цього року День святого Валентина 14 лютого випадає на п’ятницю.

Закохані пари в умовах війни стикаються з безліччю проблем, пов’язаних як з фізичною розлукою, так і з психологічними навантаженнями. Тому порадувати другу половинку цього дня зайвим точно не буде.

Щодо подарунків на День Валентина, то вони можуть бути простими та символічними. "Телеграф" склав список оригінальних презентів із патріотичним акцентом.

Ідеї для патріотичних подарунків на День закоханих 2025:

Прапори чи сувеніри з національною символікою – прапор нашої країни чи різні декоративні предмети з гербом, наприклад подушки, картини чи магнітики.

чи – прапор нашої країни чи різні декоративні предмети з гербом, наприклад подушки, картини чи магнітики. Персоналізовані подарунки – наприклад, футболки, чашки чи худі із зображенням символів України або з патріотичними цитатами.

Книги про історію країни – це може бути як художня література, так і книги, які розповідають про значущі події в історії або культурні досягнення.

Подарункові набори із національними продуктами – наша країна відома своїми унікальними продуктами. Такий подарунок буде надзвичайно оригінальним.

Майстер-класи або екскурсії патріотичними місцями – подаруйте досвід, наприклад, екскурсію історичними місцями вашого міста або майстер-клас з народних ремесел.

Хортиця під снігом

Ювелірні прикраси із символікою – наприклад, браслети чи підвіски із зображенням прапора або інших символів.

Карта України з відмітками важливих для вас місць – наприклад, карта з маленькими значками у місцях, які мають особливе значення в історії держави чи стосунках.

Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.