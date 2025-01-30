Сколько будем отдыхать и что отмечаем в феврале 2025: календарь праздников

Сретение Господне, День Государственного герба и Героев Небесной Сотни

В феврале 2025 года в Украине выходные дни будут только по субботам и воскресеньям. В этом месяце не предусмотрены дополнительные праздничные выходные и сокращенные рабочие дни из-за военного положения, которое в конце октября продлили еще на 3 месяца.

В последнем месяце зимы украинцы отметят множество государственных, международных и профессиональных праздников. "Телеграф" рассказывает, какие даты будут особенными в феврале 2025 года.

Выходные в феврале 2025

В этом месяце официальных выходных дней будет 8. Общее количество рабочих дней — 21.

Рабочие дни в феврале: 3-7; 10-14; 17-21; 24-28.

Выходные в феврале: 1-2; 8-9; 15-16; 22-23.

Календарь выходных и праздников на февраль 2025

Праздники в феврале 2025 в Украине

2 февраля — Сретение Господне.

3 февраля — День женщины-врача.

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака.

6 февраля — Международный день бармена.

7 февраля — День массажиста в Украине.

9 февраля — Международный день стоматолога.

Фото: freepik

11 февраля — День безопасного Интернета, Всемирный день больного.

13 февраля — Всемирный День радио.

14 февраля — День Святого Валентина.

15 февраля — Международный день детей, больных раком.

16 февраля — День единения Украины, День военного журналиста в Украине.

19 февраля — День Государственного герба Украины.

20 февраля — День Героев Небесной Сотни.

21 февраля — Международный день родного языка.

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.

24 февраля — Начало полномасштабной войны России против Украины.

25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

28 февраля — День штурманской службы авиации ВСУ.

Кстати, синоптики уже рассказали, чего ждать украинцам в этом месяце. "Телеграф" писал, какой будет погода в феврале 2025 года.