Сколько будем отдыхать и что отмечаем в феврале 2025: календарь праздников
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Сретение Господне, День Государственного герба и Героев Небесной Сотни
В феврале 2025 года в Украине выходные дни будут только по субботам и воскресеньям. В этом месяце не предусмотрены дополнительные праздничные выходные и сокращенные рабочие дни из-за военного положения, которое в конце октября продлили еще на 3 месяца.
В последнем месяце зимы украинцы отметят множество государственных, международных и профессиональных праздников. "Телеграф" рассказывает, какие даты будут особенными в феврале 2025 года.
Выходные в феврале 2025
В этом месяце официальных выходных дней будет 8. Общее количество рабочих дней — 21.
Рабочие дни в феврале: 3-7; 10-14; 17-21; 24-28.
Выходные в феврале: 1-2; 8-9; 15-16; 22-23.
Праздники в феврале 2025 в Украине
2 февраля — Сретение Господне.
3 февраля — День женщины-врача.
4 февраля — Всемирный день борьбы против рака.
6 февраля — Международный день бармена.
7 февраля — День массажиста в Украине.
9 февраля — Международный день стоматолога.
11 февраля — День безопасного Интернета, Всемирный день больного.
13 февраля — Всемирный День радио.
14 февраля — День Святого Валентина.
15 февраля — Международный день детей, больных раком.
16 февраля — День единения Украины, День военного журналиста в Украине.
19 февраля — День Государственного герба Украины.
20 февраля — День Героев Небесной Сотни.
21 февраля — Международный день родного языка.
22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.
24 февраля — Начало полномасштабной войны России против Украины.
25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.
26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
28 февраля — День штурманской службы авиации ВСУ.
Кстати, синоптики уже рассказали, чего ждать украинцам в этом месяце. "Телеграф" писал, какой будет погода в феврале 2025 года.