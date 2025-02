О чем споют Ziferblat на главной сцене Евровидения 2025: текст песни и клип (видео)

Песня о свободе и надежде на лучшее

Группа Ziferblat одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2025 с песней "Bird of Pray", поразившей как жюри, так и зрителей своим вокалом и харизмой. Эта композиция сочетает современное звучание с глубоким символизмом, отражающим стремление к возрождению и надежде.

Сейчас Ziferblat готовится представить Украину на 69-м песенном конкурсе Евровидения-2025 в Швейцарии. О чем их композиция Bird of Pray, какой месседж артисты заложили в нее и о переводе песни — расскажет "Телеграф".

О чем песня Bird of Pray

По словам участников группы, эта композиция является отражением реалий сегодняшнего дня. Музыканты стремились передать в ней тоску по родному дому, боль потерь, силу молитвы, поддержку и поиск новых сил.

Центральным образом песни стала птица, символизирующая свободу и возрождение. Для многих она ассоциируется с приходом весны и началом нового жизненного этапа.

" Эта песня — рефлексия на то, в чем мы живем. Она построена циклически и рассказывает историю одного дня, в котором мы живем в темные времена — от его начала и до конца. Она показывает, что даже в темноте мы не должны забывать обращаться к свету. Как говорил Дамблдор", — делится вокалист Даниил Лещинский.

"Процесс создания песни был одним из самых сложных в нашей истории. Записывать первые демоверсии мы начали еще летом, но нас не устраивало звучание. Мы не любим неожиданностей, поэтому нам хотелось услышать даже в демозапись финальный скелет, финальный вид и звучание песни", — признается барабан.

Гитарист Валентин Лещинский поделился, что это композиция о свободе. " О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это этакая путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, которые живут в моем сердце с 2022 года".

Текст песни Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя Пташка,

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну

And

I call you Fly Bіrd,

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну

Fly lіke a Bіrd!

Where do you go

I'm beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Flіes Bіrd.

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Перевод песни Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане, не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

І я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділюся

Моїм серцем з кимось, хто

Піклується про мене і мою маленьку пташку

Вертай-вертайся додому, рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

Я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, просто

Піклуйся про мене і мою маленьку пташку

