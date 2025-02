Про що заспівають Ziferblat на головній сцені Євробачення 2025: текст пісні та кліп (відео)

Пісня про свободу та надію на краще

Гурт Ziferblat здобув перемогу у Національному відборі на Євробачення-2025 з піснею "Bird of Pray", яка вразила як журі, так і глядачів своїм вокалом та харизмою. Ця композиція поєднує сучасне звучання з глибоким символізмом, що відображає прагнення до відродження та надії.

Зараз Ziferblat готується представити Україну на 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025 у Швейцарії. Про що їхня композиція "Bird of Pray", який меседж артисти заклали у неї та про переклад пісні — розповість "Телеграф".

Про що пісня Bird of Pray

За словами учасників гурту, ця композиція є відображенням реалій сьогодення. Музиканти прагнули передати в ній тугу за рідним домом, біль втрат, силу молитви, підтримку та внутрішній пошук нових сил.

Центральним образом пісні стала пташка, яка символізує свободу та відродження. Для багатьох вона асоціюється з настанням весни та початком нового життєвого етапу.

"Ця пісня — рефлексія на те, у чому ми живемо. Вона побудована циклічно й розповідає історію одного дня, в якому ми живемо у темні часи — від його початку і до кінця. Вона показує, що, навіть у темряві ми не маємо забувати звертатися до світла. Як казав Дамблдор", — ділиться вокаліст Данило Лещинський для Суспільного мовлення.

"Процес створення пісні був одним із найскладніших у нашій історії. Записувати перші демоверсії ми почали ще влітку, але нас не влаштовувало звучання. Ми не любимо несподіванок, тож нам хотілося почути навіть у демозаписі фінальний кістяк, фінальний вигляд та звучання пісні", — зізнається барабанник Федір Ходаков.

Гітарист Валентин Лещинський поділився, що ця композиція про свободу. "Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року".

Текст пісні Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя Пташка,

Крилами пісня злітає важка…

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас…

Я світла шукаю, гори зверну

And

I call you Fly Bіrd,

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну

Fly lіke a Bіrd!

Where do you go

I'm beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Flіes Bіrd.

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Переклад пісні Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане, не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

І я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділюся

Моїм серцем з кимось, хто

Піклується про мене і мою маленьку пташку

Вертай-вертайся додому, рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

Я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, просто

Піклуйся про мене і мою маленьку пташку.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто був першим представником України на "Євробаченні". Дебютувала наша країна на конкурсі у 2003 році і посіла тоді 14 місце.