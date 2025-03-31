"Взвешенные и счастливые" 2025 с ведущим-военным: когда смотреть новый сезон и кто из тренеров вернулся в шоу

Программу похудения будут снова транслировать на украинском ТВ

На большие экраны возвращается популярное реалити-шоу "Взвешенные и счастливые", в котором участники худеют под наблюдением специалистов. СТБ уже объявил прием анкет на телепрограмму и новый состав экспертов. А недавно мы рассказывали, где сейчас главный герой "Холостяка-13" Александр Терен.

На странице СТБ в инстаграме сообщается, что новым ведущим проекта стал Даниэль Салем, который сейчас является военным. Ранее он вел телепрограммы "Любовь на выживание", "Звездный путь", был участником шоу "Танцы со звездами" и "Голос страны".

Неизменным тренером проекта является Марина Боржемская, а также к ней присоединился самый сильный мужчина планеты — Алексей Новиков. Ему удалось установить мировой рекорд в становой тяге на 550 килограммов.

Будет помогать участникам избавляться от лишних килограммов диетолог Светлана Фус. Она — руководитель Центра нормализации веса с опытом работы в 35 лет.

"Лишние килограммы — это не о цифрах на весах. Во время войны это последствия боли, стрессов и страхов. Культовый проект "Взвешенные и счастливые" возвращается с важной миссией: сильные духом — сильные телом", — пишет СТБ.

"Взвешенные и счастливые" возвращается на экраны

Пока неизвестно, когда программу будут транслировать на телевидении. Создатели объявили прием анкет, чтобы выбрать участников шоу, которые будут худеть на глазах у всей страны.

Известно, что последний сезон показывали в 2019 году. Тогда ведущим проекта был главный герой "Холостяка-6" Иракли Макацария, а тренером — спортсменка Анита Луценко. Победителями 9-го сезона стали Павел Назаренко, сбросивший 85 килограммов, и Наталья Кириленко, которая потеряла 56 килограммов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорил Даниэль Салем о Владе Яме и Потапе. Он ответил, как относится к мужчинам, уехавшим из страны после начала полномасштабного вторжения россиян.