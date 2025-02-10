Зізнаватись, освідчуватись чи признатись: как правильно говорить о любви на украинском

Говорить о любви нужно правильно

Украинский язык имеет свои особенности в выражении чувств, особенно когда речь идет о любви. Многие украинцы до сих пор используют некорректные языковые конструкции, заимствованные из русского языка, такие как "зізнаватися" или "признаватися" в любви.

Известный украинский филолог Александр Авраменко объясняет, что выражения "зізнаватись" и "признаватися" не соответствуют природе украинского языка, когда речь идет о чувствах. По его словам, "зізнаються" обычно на допросе или в суде, а для выражения романтических чувств существует более меткое слово.

Правильным вариантом является "освідчитись у коханні". Важно заметить, что это слово пишется с буквой "д". В то же время не следует путать его со словом "освічений", имеющее два значения — "грамотний" и "освітлений" и пишется без "д".

Например: "Молодий поет Василь освідчився своїй коханій просто посеред міської площі, зачитавши власного вірша. Или: "Увечері парк був гарно освічений ліхтарями, з романтичною атмосферою для тих, хто наважиться освідчитись у коханні під зоряним небом".

Также ранее "Телеграф" писал, как правильно обращаться по-украински к человеку с именем "Виталий". Есть некоторые правила, которые нужно уяснить.