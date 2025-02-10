Ваша любимая будет в восторге: что подарить девушке вместо дорогих цветов

Вместо традиционных цветов можно сделать оригинальный подарок

В период полномасштабной войны России против Украины День святого Валентина уже не доставляет радости, как раньше. Ведь многие потеряли родных людей из-за россиян или с нетерпением ждут их возвращения с фронта. Однако даже в трудные времена хочется радовать любимых, пусть символическими сюрпризами, в том числе и патриотического характера. И это не обязательно цветы.

Очень часто парни дарят девушкам в День влюбленных розы, тюльпаны и другие букеты цветов. Однако такой презент уже достаточно банальный, к тому же стоит недешево. Есть интересные идеи, которыми можно заменить цветы и порадовать любимую.

Букет из шаров. Купите десятки шариков, надуйте их и красиво соедините. Такое маленькое удовольствие точно улучшит настроение вашей любимой в этот день. К тому же это стоит недорого.

Букет из воздушных шаров, фото Pinterest

Фруктовый букет – отличная альтернатива цветочному. Такой подарок выглядит красиво, к тому же это полезно. Это хороший способ проявить заботу о своей избраннице, предложив ей фрукты. Такой букет можно сделать самостоятельно, собрав вкусности, которые нравятся вашей второй половинке.

Фруктовый букет, фото Pinterest

Сертификат на впечатление — хорошая идея, которая остается актуальной вне времени. Каждому из нас всегда интересно пробовать что-нибудь новое и получать положительные эмоции. Что выбирать – зависит от вкусов вашей партнерши. Это может быть мастер-класс по танцам, игре на музыкальном инструменте, новому виду спорта или чего-то другого.

Сертификат на впечатление, фото Pinterest

Бюджетным вариантом, который подарит хорошие эмоции, есть фотоальбом. Соберите фотографии из разных моментов, где вы вместе. Это возможность проникнуть в теплые мгновения, которые вы проживали и еще больше сблизиться.

Фотоальбом, фото Pinterest

Сборник стихов может быть еще одним способом проявить свои чувства в День всех влюбленных. А чтобы усилить эффект, можете зачитать несколько стихотворений избраннице. Любимый человек будет в восторге от трогательных слов.

Подборка стихов – хороший подарок на Валентина, фото Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать валентинки на День всех влюбленных своими руками. Это дешевые варианты, на которые не нужно много средств.