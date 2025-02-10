Рус

Ваша кохана буде в захваті: що подарувати дівчині замість дорогих квітів

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ідеї подарунків коханій замість квітів Новина оновлена 10 лютого 2025, 22:06
Ідеї подарунків коханій замість квітів. Фото Freepik

Замість традиційних квітів можна зробити оригінальний подарунок

У період повномасштабної війни Росії проти України День святого Валентина вже не приносить радості, як раніше. Адже чимало людей втратили рідних людей через росіян або з нетерпінням чекають їх повернення з фронту. Проте навіть у важкі часи хочеться радувати коханих, нехай символічними сюрпризами, зокрема й патріотичного характеру. І це необов'язково квіти.

Дуже часто хлопці дарують дівчатам на День закоханих троянди, тюльпани та інші букети квітів. Однак такий презент є вже доволі банальним, до того ж коштує недешево. Є цікаві ідеї, якими можна замінити квіти та порадувати кохану.

  • Букет з кульок. Придбайте десятки кульок, надуйте їх і красиво з'єднайте. Така маленька приємність точно покращить настрій вашій коханій в цей день. До того ж це недорого коштує.
Що подарувати на День всіх закоханих
Букет з повітряних кульок, фото Pinterest
  • Фруктовий букет — чудова альтернатива квітковому. Такий подарунок має красивий вигляд, до того ж це корисно. Це гарний спосіб проявити турботу про свою обраницю, запропонувавши їй фрукти. Такий букет можна зробити самостійно, зібравши смаколики, які подобаються вашій другій половинці.
Що подарувати на День святого Валентина
Фруктовий букет, фото Pinterest
  • Сертифікат на враження — гарна ідея, яка залишається актуальною поза часом. Кожному з нас завжди цікаво пробувати щось нове та отримувати позитивні емоції. Що обирати — залежить від смаків вашої партнерки. Це може бути майстер-клас з танців, гри на музичному інструменті, нового виду спорту або чогось іншого.
Що подарувати на Валентина замість квітів
Сертифікат на враження, фото Pinterest
  • Бюджетним варіантом, який подарує хороші емоції, є фотоальбом. Зберіть світлини з різних моментів, де ви разом. Це можливість поринути в теплі миті, які ви проживали та ще більше зблизитися.
Що купити дівчині на День закоханих
Фотоальбом, фото Pinterest
  • Збірка поезій може бути ще одним способом проявити свої почуття у День всіх закоханих. А щоб посилити ефект, можете зачитати кілька віршів обраниці. Кохана людина буде в захопленні від зворушливих слів.
Подарунок на Валентина
Добірка віршів - хороший подарунок на Валентина, фото Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити валентинки на День всіх закоханих своїми руками. Це дешеві варіанти, на які не треба багато коштів.

Теги:
#Подарунки #День Святого Валентина