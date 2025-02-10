Ваша кохана буде в захваті: що подарувати дівчині замість дорогих квітів

Замість традиційних квітів можна зробити оригінальний подарунок

У період повномасштабної війни Росії проти України День святого Валентина вже не приносить радості, як раніше. Адже чимало людей втратили рідних людей через росіян або з нетерпінням чекають їх повернення з фронту. Проте навіть у важкі часи хочеться радувати коханих, нехай символічними сюрпризами, зокрема й патріотичного характеру. І це необов'язково квіти.

Дуже часто хлопці дарують дівчатам на День закоханих троянди, тюльпани та інші букети квітів. Однак такий презент є вже доволі банальним, до того ж коштує недешево. Є цікаві ідеї, якими можна замінити квіти та порадувати кохану.

Букет з кульок. Придбайте десятки кульок, надуйте їх і красиво з'єднайте. Така маленька приємність точно покращить настрій вашій коханій в цей день. До того ж це недорого коштує.

Букет з повітряних кульок, фото Pinterest

Фруктовий букет — чудова альтернатива квітковому. Такий подарунок має красивий вигляд, до того ж це корисно. Це гарний спосіб проявити турботу про свою обраницю, запропонувавши їй фрукти. Такий букет можна зробити самостійно, зібравши смаколики, які подобаються вашій другій половинці.

Фруктовий букет, фото Pinterest

Сертифікат на враження — гарна ідея, яка залишається актуальною поза часом. Кожному з нас завжди цікаво пробувати щось нове та отримувати позитивні емоції. Що обирати — залежить від смаків вашої партнерки. Це може бути майстер-клас з танців, гри на музичному інструменті, нового виду спорту або чогось іншого.

Сертифікат на враження, фото Pinterest

Бюджетним варіантом, який подарує хороші емоції, є фотоальбом. Зберіть світлини з різних моментів, де ви разом. Це можливість поринути в теплі миті, які ви проживали та ще більше зблизитися.

Фотоальбом, фото Pinterest

Збірка поезій може бути ще одним способом проявити свої почуття у День всіх закоханих. А щоб посилити ефект, можете зачитати кілька віршів обраниці. Кохана людина буде в захопленні від зворушливих слів.

Добірка віршів - хороший подарунок на Валентина, фото Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити валентинки на День всіх закоханих своїми руками. Це дешеві варіанти, на які не треба багато коштів.