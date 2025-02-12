Будет готов, пока едут гости: как приготовить знаменитый финский блин (видео)

Идеальный ленивый рецепт для тех, кто любит блины

Приготовление классических блинов требует определенных навыков и времени. Но есть один секрет, благодаря которому вкусный десерт можно приготовить за считанные минуты.

Речь идет о знаменитом финском блинчике. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить финский блин

Ингредиенты для блина:

молоко – 400 мл;

яйцо – 2 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

соль – ½ ч. л.;

мука – 120 г;

разрыхлитель – ½ ч. л.;

сливочное масло растопленное – 20 г;

Ингредиенты для крема:

жирные сливки холодные – 200 мл;

сахарная пудра – 60 г;

сыр сливочный – 100 г;

Ингредиенты для начинки:

фрукты\варенье\джем;

Способ приготовления:

1.Для приготовления блина яйца перемешать с сахаром и солью.

2.Добавить теплое молоко и постепенно ввести муку и разрыхлитель в массу. В конце добавить растопленное сливочное масло, перемешать.

3. Вылить тесто в противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 200 градусов примерно 15 минут, блинчик должен быть покрыт пузырьками и иметь хороший золотистый цвет.

4.Достать из духовки и оставить немного остыть. При охлаждении блин опадет – это нормально, так должно быть. Перевернуть блинчик и снять пергамент.

5.Приготовить крем. Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до хорошей густоты, добавить сливочный сыр и хорошо все перемешать.

6. Смазать блин кремом, выложить начинку и завернуть в рулет. Оставить на время для пропитки.