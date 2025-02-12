Будет готов, пока едут гости: как приготовить знаменитый финский блин (видео)
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Идеальный ленивый рецепт для тех, кто любит блины
Приготовление классических блинов требует определенных навыков и времени. Но есть один секрет, благодаря которому вкусный десерт можно приготовить за считанные минуты.
Речь идет о знаменитом финском блинчике. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".
Как приготовить финский блин
Ингредиенты для блина:
- молоко – 400 мл;
- яйцо – 2 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- соль – ½ ч. л.;
- мука – 120 г;
- разрыхлитель – ½ ч. л.;
- сливочное масло растопленное – 20 г;
Ингредиенты для крема:
- жирные сливки холодные – 200 мл;
- сахарная пудра – 60 г;
- сыр сливочный – 100 г;
Ингредиенты для начинки:
- фрукты\варенье\джем;
Способ приготовления:
1.Для приготовления блина яйца перемешать с сахаром и солью.
2.Добавить теплое молоко и постепенно ввести муку и разрыхлитель в массу. В конце добавить растопленное сливочное масло, перемешать.
3. Вылить тесто в противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 200 градусов примерно 15 минут, блинчик должен быть покрыт пузырьками и иметь хороший золотистый цвет.
4.Достать из духовки и оставить немного остыть. При охлаждении блин опадет – это нормально, так должно быть. Перевернуть блинчик и снять пергамент.
5.Приготовить крем. Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до хорошей густоты, добавить сливочный сыр и хорошо все перемешать.
6. Смазать блин кремом, выложить начинку и завернуть в рулет. Оставить на время для пропитки.