Укр

Будет готов, пока едут гости: как приготовить знаменитый финский блин (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чрезвычайный десерт в считанные минуты
Чрезвычайный десерт в считанные минуты. Фото instagram.com

Идеальный ленивый рецепт для тех, кто любит блины

Приготовление классических блинов требует определенных навыков и времени. Но есть один секрет, благодаря которому вкусный десерт можно приготовить за считанные минуты.

Речь идет о знаменитом финском блинчике. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить финский блин

Ингредиенты для блина:

  • молоко – 400 мл;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • соль – ½ ч. л.;
  • мука – 120 г;
  • разрыхлитель – ½ ч. л.;
  • сливочное масло растопленное – 20 г;

Ингредиенты для крема:

  • жирные сливки холодные – 200 мл;
  • сахарная пудра – 60 г;
  • сыр сливочный – 100 г;

Ингредиенты для начинки:

  • фрукты\варенье\джем;

Способ приготовления:

1.Для приготовления блина яйца перемешать с сахаром и солью.

2.Добавить теплое молоко и постепенно ввести муку и разрыхлитель в массу. В конце добавить растопленное сливочное масло, перемешать.

3. Вылить тесто в противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 200 градусов примерно 15 минут, блинчик должен быть покрыт пузырьками и иметь хороший золотистый цвет.

4.Достать из духовки и оставить немного остыть. При охлаждении блин опадет – это нормально, так должно быть. Перевернуть блинчик и снять пергамент.

5.Приготовить крем. Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до хорошей густоты, добавить сливочный сыр и хорошо все перемешать.

6. Смазать блин кремом, выложить начинку и завернуть в рулет. Оставить на время для пропитки.

Теги:
#Десерт #Блин #Готовим дома