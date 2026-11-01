Не храните туалетную бумагу в этом месте: какой опасности вы себя подвергаете

Влага портит структуру бумаги, а открытая упаковка на полу не защищает ее от загрязнений

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Запасные рулоны туалетной бумаги лучше хранить в сухом закрытом месте, подальше от ванны, душа и унитаза. Во влажном помещении бумага теряет мягкость и деформируется, а на открытые рулоны могут попадать бактерии и грязь.

О рисках такого хранения и способах защитить запас бумаги пишет Deccoria.pl.

Даже открытая упаковка рядом с унитазом оставляет рулоны незащищенными от капель, которые поднимаются в воздух во время смывания.

Как влажность влияет на туалетную бумагу

Ванная комната кажется удобным местом для запаса: рулоны можно поставить на подставку рядом с унитазом и всегда иметь под рукой. Однако высокая влажность негативно влияет на их структуру и свежесть.

Бумага начинает расслаиваться, рулоны теряют форму. Исчезают первоначальная мягкость и пушистость, из-за чего пользоваться ею становится менее комфортно.

Открытые рулоны возле унитаза остаются незащищенными от влаги и капель Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Влажная среда также способствует размножению грибков и бактерий. Они могут появляться и на бумаге, хотя внешне это не всегда заметно.

Где лучше держать запасные рулоны

Лучшее место для большого запаса – вне ванной комнаты, например в шкафу в кладовой. Если такой возможности нет, для хранения в самой ванной подойдет закрытый шкафчик: он защитит бумагу от влаги и пыли.

Еще один вариант – плетеная корзина с крышкой, желательно с тканевой вкладкой. Ее не следует ставить непосредственно на пол или рядом с ванной либо душем, поскольку плетеный материал тоже способен впитывать влагу.

Запасные рулоны стоит хранить в закрытом шкафчике подальше от влаги Источник: Сгенерировано ("Телеграф")

Чем опасны открытая упаковка и хранение на полу

При смывании с поднятой крышкой унитаза в воздух попадает так называемый туалетный аэрозоль, содержащий, в частности, бактерии. Мелкие капли оседают на расположенных рядом поверхностях, в том числе на рулонах в открытой упаковке или на подставке возле унитаза. Чтобы ограничить такое загрязнение, перед смыванием крышку нужно закрывать.

Бумага на полу также контактирует с загрязнениями, которые там накапливаются. Во время уборки на нее случайно может попасть вода с моющим средством. Использование такой бумаги грозит раздражением кожи или аллергической реакцией.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", привычные шкафчики в ванной уходят в прошлое: какое удобное решение приходит им на смену.