Буде готовий, поки їдуть гості: як приготувати знаменитий фінський млинець (відео)

Ідеальний лінивий рецепт для тих, хто любить млинці

Приготування класичних млинців потребує певних навичок та часу. Але є один секрет, завдяки якому смачних десерт можна приготувати за лічені хвилини.

Йдеться про знаменитий фінський млинець. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати фінський млинець

Інгредієнти для млинця:

молоко – 400 мл;

яйце – 2 шт.;

цукор – 3 ст. л.;

сіль – ½ ч. л.;

борошно – 120 г;

розпушувач – ½ ч. л.;

вершкове масло розтоплене – 20 г;

Інгредієнти для крему:

жирні вершки холодні – 200 мл;

цукрова пудра – 60 г;

сир вершковий – 100 г;

Інгредієнти для начинки:

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Спосіб приготування:

1.Для приготування млинця яйця перемішати з цукром та сіллю.

2.Додати тепле молоко та поступово ввести борошно та розпушувач до маси. В кінці додати розтоплене вершкове масло, перемішати.

3.Вилити тісто у деко, застелене пергаментом, та випікати при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин, млинець має покритися пухирцями та мати гарний золотавий колір.

4.Дістати з духовки та залишити трішки охолонути. При охолодженні млинець опаде — це нормально, так має бути. Перевернути млинець та зняти пергамент.

5.Приготувати крем. Холодні вершки збити з цукровою пудрою до хорошої густини, додати вершковий сир та добре все перемішати.

6.Змастити млинець кремом, викласти начинку та загорнути в рулет. Залишити на годину для просочення.