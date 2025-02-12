Буде готовий, поки їдуть гості: як приготувати знаменитий фінський млинець (відео)
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Ідеальний лінивий рецепт для тих, хто любить млинці
Приготування класичних млинців потребує певних навичок та часу. Але є один секрет, завдяки якому смачних десерт можна приготувати за лічені хвилини.
Йдеться про знаменитий фінський млинець. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".
Як приготувати фінський млинець
Інгредієнти для млинця:
- молоко – 400 мл;
- яйце – 2 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- сіль – ½ ч. л.;
- борошно – 120 г;
- розпушувач – ½ ч. л.;
- вершкове масло розтоплене – 20 г;
Інгредієнти для крему:
- жирні вершки холодні – 200 мл;
- цукрова пудра – 60 г;
- сир вершковий – 100 г;
Інгредієнти для начинки:
- фрукти\варення\джем;
Спосіб приготування:
1.Для приготування млинця яйця перемішати з цукром та сіллю.
2.Додати тепле молоко та поступово ввести борошно та розпушувач до маси. В кінці додати розтоплене вершкове масло, перемішати.
3.Вилити тісто у деко, застелене пергаментом, та випікати при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин, млинець має покритися пухирцями та мати гарний золотавий колір.
4.Дістати з духовки та залишити трішки охолонути. При охолодженні млинець опаде — це нормально, так має бути. Перевернути млинець та зняти пергамент.
5.Приготувати крем. Холодні вершки збити з цукровою пудрою до хорошої густини, додати вершковий сир та добре все перемішати.
6.Змастити млинець кремом, викласти начинку та загорнути в рулет. Залишити на годину для просочення.