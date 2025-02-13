Козероги исполнят желания, а Львы влипнут в неприятную историю: гороскоп Таро на 14 февраля 2025 года
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Этот день может стать проверкой на стойкость
В пятницу, 14 февраля, некоторые знаки могут ощущать уныние, кого-то ожидают интриги, обман или даже завершение важных жизненных этапов. В то же время некоторые знаки получат возможность раскрыть свой потенциал или исполнить свои желания.
"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 14 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.
Овен — перевернутая Королева кубков
К сожалению, эта королева предупреждает, что у вас будет плохое настроение и депрессивное состояние, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.
Телец — Рыцарь мечей
Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.
Близнецы — перевернутый Туз мечей
В своем обычном положении карта пророчит триумф и победу, но в перевернутом виде ее смысл меняется на обратный, меч с победного становится пронзающим. Она предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.
Рак — перевернутая Шестерка кубков
Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.
Лев — перевернутый Паж мечей
Карта говорит о хитростях, интригах, неожиданных препятствиях и конфликтных ситуациях. Возможны мелочные придирки и сложности в делах. Будьте бдительны, не делитесь личной информацией с малознакомыми людьми и проявляйте осторожность, чтобы не угодить в ловушку.
Дева — Звезда
Как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.
Весы — перевернутый Король кубков
В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день. Кто-то в Вашем окружении может быть не тем за кого себя выдает.
Скорпион — Семерка мечей
Эта карта предупреждает, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не будьте наивными и чересчур доверчивыми в этот день, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.
Стрелец — Десятка мечей
Вам попался Владыка великой гибели. Какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом. Но не обязательно это станет для Вас трагедией. Возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.
Козерог — Туз кубов
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится ваше давнее потаенное желание или встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции.
Водолей — Девятка кубков
Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.
Рыбы — Мир
Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.