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Козероги исполнят желания, а Львы влипнут в неприятную историю: гороскоп Таро на 14 февраля 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 14 февраля
Гороскоп Таро, чего ждать 14 февраля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот день может стать проверкой на стойкость

В пятницу, 14 февраля, некоторые знаки могут ощущать уныние, кого-то ожидают интриги, обман или даже завершение важных жизненных этапов. В то же время некоторые знаки получат возможность раскрыть свой потенциал или исполнить свои желания.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 14 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутая Королева кубков

К сожалению, эта королева предупреждает, что у вас будет плохое настроение и депрессивное состояние, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Телец — Рыцарь мечей

Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Близнецы — перевернутый Туз мечей

В своем обычном положении карта пророчит триумф и победу, но в перевернутом виде ее смысл меняется на обратный, меч с победного становится пронзающим. Она предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Рак — перевернутая Шестерка кубков

Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Лев — перевернутый Паж мечей

Карта говорит о хитростях, интригах, неожиданных препятствиях и конфликтных ситуациях. Возможны мелочные придирки и сложности в делах. Будьте бдительны, не делитесь личной информацией с малознакомыми людьми и проявляйте осторожность, чтобы не угодить в ловушку.

Дева — Звезда

Как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Весы — перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день. Кто-то в Вашем окружении может быть не тем за кого себя выдает.

Скорпион — Семерка мечей

Эта карта предупреждает, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не будьте наивными и чересчур доверчивыми в этот день, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Стрелец — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. Какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом. Но не обязательно это станет для Вас трагедией. Возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Козерог — Туз кубов

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится ваше давнее потаенное желание или встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции.

Водолей — Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Рыбы — Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.

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