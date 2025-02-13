Козороги здійснять бажання, а Леви влипнуть у неприємну історію: гороскоп Таро на 14 лютого 2025 року

Цей день може стати перевіркою на стійкість

У п’ятницю, 14 лютого, деякі знаки можуть відчувати зневіру, на когось чекають інтриги, обман чи навіть завершення важливих життєвих етапів. В той самий час деякі знаки матимуть можливість розкрити свій потенціал або виконати свої бажання.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 14 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — перевернута Королева кубків

На жаль, ця королева попереджає, що у вас буде поганий настрій та депресивний стан, буде схильність відмовитися від проблем та світу в цілому. "Заземліться", робіть щось руками та намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Телець — Лицар мечів

Ця карта попереджає про несподівані, раптові події та можливо про конфлікт. В той самий час, якщо ви будете готові, діяти рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах цього тижня.

Близнюки — перевернутий Туз мечів

У своєму звичайному положенні карта пророкує тріумф і перемогу, але в перевернутому вигляді її сенс змінюється на зворотний, меч з переможного стає пронизливим. Вона попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем зі здоров’ям.

Рак — перевернута Шістка кубків

Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи й тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Лев — перевернутий Паж мечів

Карта говорить про хитрощі, інтриги, несподівані перешкоди та конфліктні ситуації. Можливі дріб’язкові причіпки та складнощі у справах. Будьте пильні, не діліться особистою інформацією з малознайомими людьми та будьте обережні, щоб не потрапити в пастку.

Діва — Зірка

Як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід зі складної ситуації.

Терези — перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня. Хтось у Вашому оточенні може бути не тим, за кого себе видає.

Скорпіон — Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не виявляйте в цей день наївності та зайвої довіри, і краще відкладіть ухвалення важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

Стрілець — Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. Якісь ваші плани можуть накритися мідним тазом. Але не обов’язково це стане для Вас трагедією. Можливо, це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Козоріг — Туз кубів

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, ось-ось виповниться ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції.

Водолій — Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та добробут будуть на вашому боці.

Риби — Мир

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що Ви зможете наблизитись до матеріального та сімейного щастя. Також це буде гарний день для подорожей.