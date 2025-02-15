Подарила Зеленскому футболку "Make russia small again": куда пропала и как сейчас выглядит экс-нардеп Анна Гопко

Выступала за "бездымную" Украину и лоббировала санкции против России

Бывший народный депутат Украины Анна Гопко была одной из тех, кто подарил Владимир Зеленскому нашумевшую футболку с подписью Make russia small again ("Сделаем Россию снова маленькой"). А что известно о самой активистке?

Гопко была первым номером партии "Объединение "Самопомич", лидером которой является Оксана Сыроид. Родилась Анна 4 марта 1982 года в селе Ганачевка во Львовской области.

В 1999 году окончила школу с отличием, а в 2004 году получила степень магистра по международной журналистике на факультете журналистики Львовского университета им. Франко.

Анна Гопко в молодости

Анна Гопко работала на телевидении и радио, в общественных организациях, а также на волонтерских началах. Окончила Украинскую школу политических студий и является экспертом по общественному лоббированию для Института политического образования. В 2008 году прошла программу лидерства в Школе общественного здоровья им. Блумберга при Университете Джонса Гопкинса.

В 2009 году Гопко стала координатором инициатив по "бездымной" Украине. Она успешно лоббировала принятие пяти законов о контроле за курением, включая полный запрет рекламы и спонсорства табачных изделий, запрет на курение в общественных и на рабочих местах, введение графических предупреждений на пачках сигарет и повышение налогов на табак. Благодаря усилиям, возглавляемым Гопко, Украина поднялась с 4-го на 29-е место в мире по уровню курения.

В январе 2012 года Гопко вошла в состав правления "Охматдет". В 2018 году она присоединилась к акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого тогда заключили в России.

К слову, в 2015 году "Самопомич" исключила пятерых депутатов, голосовавших за децентрализацию, среди которых была и Анна Гопко. Тогда бывший нардеп заявила, что фракция скатывается к "большевистскому авторитаризму". В мае 2017 года Гопко соавторствовала законопроект, устанавливающий квоты на украиноязычные телепрограммы.

Личная жизнь Анны Гопко

Активистка находится в браке экономистом Александром Жуком. В 2011 году у супругов родилась дочь София, в 2022 году — дочь Мия.

В марте 2019 года Анна Гопко опубликовала электронную декларацию о доходах за 2018 год. В собственности супругов Гопко-Жук в Киеве и Львове числились 8 квартир.

Чем сейчас занимается Анна Гопко

После полномасштабного вторжения России в Украину Анна Гопко ведет кампании за международную поддержку, добиваясь поставок Украине вооружения, включая танки Leopard и Abrams, F-16 и ATACMS.

Гопко с президентом Молдовы Маей Санду. Фото: instagram.com/hopkohanna

Также экс-нардеп возглавляет Сеть защиты национальных интересов АНТС и Международный центр украинской победы, которые поддерживают Украину на всех уровнях. Организации помогают восстановлению общин, укрепляют международные связи и содействуют вступлению Украины в ЕС и НАТО, а также поддерживают ВСУ. Кроме того, Гопко лоббирует санкции против РФ и выступает за создание трибунала.

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