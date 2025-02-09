Янукович сделал ее "заслуженной": как выглядит единственная дочь самого богатого пенсионера Украины Кивалова

Экс-регионаловка Татьяна Кивалова имеет недвижимость в Лондоне

Бывший нардеп "Партии регионов" Сергей Кивалов, который оказался самым богатым пенсионером в Украине, имеет единственную дочь — Татьяну Кивалову. Она появилась в браке пророссийского политика с любящей драгоценности женой Натальей.

Татьяна Кивалова родилась 24 февраля 1976 года в казахском городе Кустанай, где жил с детства ее отец. Позже вся семья перебралась в Одессу. В 1993 году Татьяна окончила школу-гимназию № 119 с углубленным изучением английского языка.

В 1998 году Кивалова-младшая окончила Одесскую государственную юридическую академию (факультет государственного управления и международных отношений). В 2001 году она получила степень кандидата юридических наук, а в 2008 году — доктора юридических наук.

С 1998 по 2003 годы Татьяна работала адвокатом в компании "Полонский и Партнеры" и состояла в Одесской областной коллегии адвокатов. В 2001 году начала преподавательскую деятельность в Одесской национальной юридической академии, занимая должности ассистента, доцента и профессора на различных кафедрах. Также она является директором юридической фирмы "ТСК".

С 2002 по 2010 годы Кивалова была депутатом Одесского городского совета и членом постоянной комиссии по законности и правопорядку. Она, как и ее отец, состояла в "Партии регионов". В 2013 году Янукович присвоил Татьяне Киваловой звание "Заслуженный юрист Украины".

Сергей Кивалов с дочерью Татьяной

Известно, что в 2023 году дочь бывшего регионаловца числилась соавтором методических рекомендаций для Национального университета "Одесская юридическая академия".

Личная жизнь Татьяны Киваловой

Дочь Сергея Кивалова была замужем дважды, первый раз еще при студенчестве. В этом браке появился сын Сергей. Летом 2010 года Татьяна во второй раз вышла замуж за Олега Бондаря. Тогда он возглавлял Комиссию по упрощению процедур контроля грузов, пассажиров и транспортных средств в морских торговых портах Украины. Был уволен с должности замминистра транспорта и связи в 2011 году.

Олег Бондарь, Татьяна, Сергей и Наталья Киваловы, сын Сергей

"Мы отмечали и празднования были настоящие. Отмечали мы в Одессе, в кафе Национального университета Одесская юридическая академия", — говорил о свадьбе дочери Кивалов.

Фото семьи Киваловых за 2020 год, Одесса. Источник: slovo.odessa.ua

Татьяна Кивалова с матерью Натальей. Фото за 2021 год, Одесса. Источник: slovo.odessa.ua

В ноябре 2021 году из материала Слідство.Інфо стало известно, что на Татьяну Кивалову в Лондоне зарегистрированы сразу 5 объектов недвижимости, 3 из которых стоили не менее 13,5 миллиона долларов. Вся недвижимость была приобретена в период с 1999 по 2003 год через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. В этот период Сергей Кивалов занимал должность народного депутата Украины.

У юриста есть страница в Фейсбуке, но последний пост в соцсети датируется 2019 годом со словами "Сергей Кивалов. За Одессу". Тогда нардеп баллотировался в ВРУ, но проиграл выборы выдвиженцу от "Слуги народа" Алексею Леонову.

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