Подарувала Зеленському футболку "Make russia small again": куди зникла і як зараз виглядає екснардеп Ганна Гопко

Виступала за "бездимну" Україну та лобіювала санкції проти Росії

Колишній народний депутат України Ганна Гопко була однією з тих, хто подарував Володимиру Зеленському нашумілу футболку з підписом Make russia small again ("Зробимо Росію знову маленькою "). А що відомо про саму активістку?

Гопко була першим номером партії "Об’єднання "Самопоміч", лідером якої є Оксана Сироїд. Народилася Ганна 4 березня 1982 року в селі Ганачівка у Львівській області.

1999 року закінчила школу з відзнакою, а 2004 року здобула ступінь магістра з міжнародної журналістики на факультеті журналістики Львівського університету ім. Франка.

Ганна Гопко у молодості

Ганна Гопко працювала на телебаченні та радіо, у громадських організаціях, а також на волонтерських засадах. Закінчила Українську школу політичних студій та є експертом із громадського лобіювання для Інституту політичної освіти. 2008 року пройшла програму лідерства у Школі громадського здоров’я ім. Блумберга при Університеті Джонса Гопкінса.

У 2009 році Гопко стала координатором ініціатив щодо "бездимної" України. Вона успішно лобіювала прийняття п’яти законів про контроль за курінням, включаючи повну заборону реклами та спонсорства тютюнових виробів, заборону куріння у громадських та на робочих місцях, запровадження графічних попереджень на пачках сигарет та підвищення податків на тютюн. Завдяки зусиллям, які очолювала Гопко, Україна піднялася з 4-го на 29-е місце у світі за рівнем куріння.

У січні 2012 року Гопко увійшла до складу правління "Охматдит". 2018 року вона приєдналася до акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого тоді ув'язнили у Росії.

До речі, у 2015 році "Самопоміч" виключила п’ятьох депутатів, які голосували за децентралізацію, серед яких була і Ганна Гопко. Тоді колишній нардеп заявила, що фракція скочується до "більшовицького авторитаризму". У травні 2017 року Гопко співстворила законопроєкт, який встановлює квоти на україномовні телепрограми.

Особисте життя Ганни Гопко

Активістка одружена з економістом Олександром Жуком. 2011 року в подружжя народилася дочка Софія, 2022 року — дочка Мія.

У березні 2019 року Ганна Гопко опублікувала електронну декларацію про прибутки за 2018 рік. У власності подружжя Гопко-Жук у Києві та Львові значились 8 квартир.

Чим зараз займається Ганна Гопко

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ганна Гопко веде кампанії за міжнародну підтримку, домагаючись постачання Україні озброєння, включаючи танки Leopard та Abrams, F-16 та ATACMS.

Гопко із президентом Молдови Маєю Санду. Фото: instagram.com/hopkohanna

Також екснардеп очолює Мережа захисту національних інтересів АНТС та Міжнародний центр української перемоги, які підтримують Україну на всіх рівнях. Організації допомагають відновленню громад, зміцнюють міжнародні зв’язки та сприяють вступу України до ЄС та НАТО, а також підтримують ЗСУ. Крім того, Гопко лобіює санкції проти РФ та виступає за створення трибуналу.

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