Потап проговорился про тайную поездку в Россию по приглашению звездного артиста

После 2014 года артисты были в гостях известного российского шоумена

Украинский музыкальный продюсер Алексей Потапенко, он же рэпер Потап, рассказал в свежем интервью российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю не только про Валерия Залужного, но о своих поездках в Россию после 2014 года.

По словам артиста, в РФ у него была компания, которая ориентировалась на рынок именно россиян. После 2014 года продюсер с командой начали закрывать все проекты в стране-агрессорше. Однако это не касается одного частного выступления и присутствия в известном ток-шоу.

"Мы начали сворачивать бизнес, а это достаточно занимает время. И в 2015-м мы полностью вернулись. Было только одно выступление в 2017 году, личная просьба была до этих всех событий. Меладзе. Выступление Меладзе. Все. Больше мы не появлялись там. Мы все свернули", — сказал Потап.

При этом Дудь напомнил артисту, что в 2017 году его жена, певица Настя Каменских была гостьей в шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант". К слову, программа транслировалась на пропагандистском канале "Первый".

Каменских в Урганта в 2017 году

Российский блогер не остановился и напомнил Потапу еще и невышедший фит с Ольгой Бузовой. С ней он предложил записать трек в 2020 году. Сейчас артистка ярая фанатка диктатора Путина и была ней еще до полномасштабной войны против Украины.

"Конечно, черт дернул предложить Бузовой, потому что она в какой-то момент казалась колючкой, которая может привлечь внимание. Но уже тогда так вскипятилась история, что слава богу, эта песня никогда не вышла. Я не видел контекст. У меня были друзья, которые объясняли, поэтому этого и не случилось. Потом я начал углубляться в контекст и подумал: "Ну куда мы все полезли? Я ж не политик, я музыкант. Это моя ошибка", — объяснился Потапенко.

Напомним, что Потап находится в списке артистов, которым на 50 лет запрещен въезд в Россию. Еще артист рассказал Юрию Дудю, как был в теробороне с оружием в руках. На днях рэпер объявил кастинг в группу MOZGI в Испании. В сети беглеца высмеяли.