Ракам — заслуженные награды, Стрельцам — разочарование: гороскоп Таро на 16 февраля 2025 года

Что-то может пойти не по плану в этот день

В воскресенье, 16 февраля, у представителей некоторых знаков могут возникнуть трудности. Но в то же время день подарит возможность найти выход из непростых ситуаций и сделать шаг вперед. Некоторых ожидают заслуженные награды за труды, других – долгожданные перемены и новые возможности.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 16 февраля и предлагает узнать, что принесет вам этот день.

Овен — перевернутая Королева мечей

Карта говорит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством. Это может быть направлено как против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, день может преподнести малоприятные сюрпризы.

Телец — перевернутая Королева жезлов

В этот день Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Близнецы — Паж мечей

Судя по всему, Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Рак — Девятка пентаклей

В ближайшем времени вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на вашей стороне, а потому не бойтесь рисковать и начинать что-то новое.

Лев — Шестерка мечей

\Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Дева — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Весы — Семерка пентаклей

Результаты вашего труда уже видны, но могут не совсем соответствовать ожиданиям. Это не повод для разочарования, а возможность остановиться, переоценить ситуацию и понять, что действительно важно. Совет карты — не торопиться с решениями и посвятить время отдыху и близким.

Скорпион — перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните впереди паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Стрелец — перевернутое Колесо Фортуны

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Козерог — Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Водолей — перевернутый Туз кубков

Важные события и долгожданные перемены пока откладываются. День может принести разочарование, упадок сил и нестабильное настроение. Возможны вспышки раздражительности и апатии. Лучше не строить больших ожиданий и не требовать от себя слишком многого.

Рыбы — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.