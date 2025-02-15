Ракам – заслужені нагороди, Стрільцям – розчарування: гороскоп Таро на 16 лютого 2025 року

Щось може піти не за планом цього дня

У неділю, 16 лютого, представники деяких знаків можуть мати труднощі. Але водночас день подарує можливість знайти вихід із непростих ситуацій і зробити крок уперед. На декого чекають заслужені нагороди за працю, інших – довгоочікувані зміни та нові можливості.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 16 лютого та пропонує дізнатися, що принесе вам цей день.

Овен — перевернута Королева мечів

Карта каже, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством та підступністю. Це може бути спрямоване проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, день може зробити неприємні сюрпризи.

Тілець — перевернута Королева жезлів

Цього дня Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть виявитися ревнощі та марнославство. Бережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Близнюки — Паж мечів

Зважаючи на все, Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми й, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Рак — Дев’ятка пентаклів

Найближчим часом ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на вашому боці, а тому не бійтеся ризикувати й починати щось нове.

Лев — Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що ви залишите позаду старі проблеми й знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Діва — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначено для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Терези — Сімка пентаклів

Результати вашої роботи вже помітно, але можуть не зовсім відповідати очікуванням. Це не привід для розчарування, а можливість зупинитися, переоцінити ситуацію та зрозуміти, що справді важливо. Порада карти — не поспішати з рішеннями та присвятити час відпочинку та близьким.

Скорпіон — перевернена Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили та женете попереду паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Стрілець — перевернуте Колесо Фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти докладені старання.

Козоріг — Маг

Ця карта говорить, що скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити стан шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся куштувати нове.

Водолій — перевернутий Туз кубків

Важливі події та довгоочікувані зміни поки що відкладаються. День може принести розчарування, занепад сил та нестабільний настрій. Можливі спалахи дратівливості та апатії. Краще не будувати великих очікувань і не вимагати від себе багато чого.

Риби — Вежа

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.