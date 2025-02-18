Львам - эмоциональный подъем, Скорпионам - жадность: гороскоп Таро на 19 февраля 2025 года

День может принести неприятные сюрпризы

В среду, 19 февраля, не лишним будет проявлять осмотрительность. Представителям некоторых знаков придется преодолеть препятствия и пересмотреть свое отношение к сложным ситуациям, а другим — воспользоваться шансами, которые предоставит судьба. Главное — сохранять баланс между разумом и интуицией и избегать поспешных решений.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 19 февраля и предлагает узнать, чего ожидать в этот день именно вам.

Овен – перевернутая Десятка жезлов

Если Вам выпала эта карта, в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что для достижения поставленных целей Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Телец – Королева мечей

Эта карта символизирует силу, независимость и проницательность. Она действует, руководствуясь разумом, а не эмоциями, что приносит ей успех в делах и карьере. Доверьтесь своей интуиции — она подскажет вам наилучший путь.

Близнецы – перевернутый Маг

Ваши решения или действия могут оказаться менее эффективными, чем ожидалось. В этом положении Маг указывает на нехватку концентрации, неуверенность в себе или неверное применение своих ресурсов и талантов. Возможно, вам предстоит столкнуться с нечестным человеком, либо сами можете поддаться соблазну поступить нечестно. Карта предупреждает: будьте осторожны, избегайте сомнительных сделок и авантюр.

Рак – Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Лев – Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится ваше давнее потаенное желание или встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции.

Дева – перевернутая Восьмерка мечей

Ранее вы могли ощущать себя в ловушке, не зная, как выбраться из сложной ситуации. Однако перемены уже близко — скоро появятся новые перспективы, и вы сможете увидеть выход из затруднительного положения.

Весы – Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Скорпион – перевернутый Король пентаклей

В таком положении карта предупреждает о возможном проявлении жадности, грубости или нечестных поступков. Также может появиться склонность к необдуманным и недостойным действиям. В этот день лучше не перегружать себя работой, а посвятить время отдыху и приятным занятиям.

Стрелец – Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Козерог – Перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Водолей – Семерка жезлов

На карте нарисован юноша, который отважно выступает с жезлом против шести других жезлов. Может показаться, что битва неравна, но наш боец уверен в себе и занимает более выгодную позицию, а значит может достичь успеха. Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Рыбы – перевернутый Повешенный

Может возникнуть ситуация, в которой вы почувствуете внутренний дискомфорт или сопротивление изменениям. Эта карта сигнализирует о том, что вы, возможно, застряли в какой-то ситуации, но избегаете посмотреть на нее под новым углом или отказаться от старых убеждений, которые больше не служат вам. Попробуйте выйти из своей зоны комфорта и посмотреть на происходящее с другого ракурса.