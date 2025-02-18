Укр

Львам - эмоциональный подъем, Скорпионам - жадность: гороскоп Таро на 19 февраля 2025 года

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп Таро, чего ждать 19 февраля
Гороскоп Таро, чего ждать 19 февраля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

День может принести неприятные сюрпризы

В среду, 19 февраля, не лишним будет проявлять осмотрительность. Представителям некоторых знаков придется преодолеть препятствия и пересмотреть свое отношение к сложным ситуациям, а другим — воспользоваться шансами, которые предоставит судьба. Главное — сохранять баланс между разумом и интуицией и избегать поспешных решений.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 19 февраля и предлагает узнать, чего ожидать в этот день именно вам.

Овен – перевернутая Десятка жезлов

Если Вам выпала эта карта, в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что для достижения поставленных целей Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Телец – Королева мечей

Эта карта символизирует силу, независимость и проницательность. Она действует, руководствуясь разумом, а не эмоциями, что приносит ей успех в делах и карьере. Доверьтесь своей интуиции — она подскажет вам наилучший путь.

Близнецы – перевернутый Маг

Ваши решения или действия могут оказаться менее эффективными, чем ожидалось. В этом положении Маг указывает на нехватку концентрации, неуверенность в себе или неверное применение своих ресурсов и талантов. Возможно, вам предстоит столкнуться с нечестным человеком, либо сами можете поддаться соблазну поступить нечестно. Карта предупреждает: будьте осторожны, избегайте сомнительных сделок и авантюр.

Рак – Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Лев – Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится ваше давнее потаенное желание или встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции.

Дева – перевернутая Восьмерка мечей

Ранее вы могли ощущать себя в ловушке, не зная, как выбраться из сложной ситуации. Однако перемены уже близко — скоро появятся новые перспективы, и вы сможете увидеть выход из затруднительного положения.

Весы – Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Скорпион – перевернутый Король пентаклей

В таком положении карта предупреждает о возможном проявлении жадности, грубости или нечестных поступков. Также может появиться склонность к необдуманным и недостойным действиям. В этот день лучше не перегружать себя работой, а посвятить время отдыху и приятным занятиям.

Стрелец – Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Козерог – Перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Водолей – Семерка жезлов

На карте нарисован юноша, который отважно выступает с жезлом против шести других жезлов. Может показаться, что битва неравна, но наш боец уверен в себе и занимает более выгодную позицию, а значит может достичь успеха. Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Рыбы – перевернутый Повешенный

Может возникнуть ситуация, в которой вы почувствуете внутренний дискомфорт или сопротивление изменениям. Эта карта сигнализирует о том, что вы, возможно, застряли в какой-то ситуации, но избегаете посмотреть на нее под новым углом или отказаться от старых убеждений, которые больше не служат вам. Попробуйте выйти из своей зоны комфорта и посмотреть на происходящее с другого ракурса.

Теги:
#Ежедневный гороскоп #Гороскопы #Гороскоп Таро