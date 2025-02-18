Левам — емоційне піднесення, Скорпіонам — жадібність: гороскоп Таро на 19 лютого 2025 року

День може принести неприємні сюрпризи

У середу, 19 лютого, не зайвим бути виявляти обачність. Представникам деяких знаків доведеться подолати перешкоди та переглянути своє ставлення до складних ситуацій, а іншим скористатися шансами, які надасть доля. Головне — зберігати баланс між розумом та інтуїцією та уникати поспішних рішень.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 19 лютого та пропонує дізнатися, чого очікувати цього дня саме вам.

Овен – перевернута Десятка жезлів

Якщо Вам випала ця карта, найближчим часом Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що для досягнення поставленої мети Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Телець – Королева мечів

Ця карта символізує силу, незалежність та проникливість. Вона діє, керуючись розумом, а не емоціями, що приносить їй успіх у справах та кар’єрі. Довіртеся своїй інтуїції — вона підкаже вам найкращий шлях.

Близнюки – перевернутий Маг

Ваші рішення або дії можуть бути менш ефективними, ніж очікувалося. У цьому положенні Маг вказує на нестачу концентрації, невпевненість у собі чи неправильне застосування своїх ресурсів та талантів. Можливо, вам доведеться зіткнутися з нечесною людиною, або самі можете піддатися спокусі вчинити нечесно. Карта попереджає: будьте обережні, уникайте сумнівних угод та авантюр.

Рак – Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що Ви матимете сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Лев – Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, ось-ось виповниться ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції.

Діва – перевернута Вісімка мечів

Раніше ви могли відчувати себе у пастці, не знаючи, як вибратися зі складної ситуації. Однак зміни вже близько — скоро з’являться нові перспективи, і ви зможете побачити вихід зі скрутного становища.

Терези – Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашому боці, і Ви впораєтеся.

Скорпіон – перевернутий Король пентаклів

У такому положенні карта попереджає про можливий прояв жадібності, грубості чи нечесних вчинків. Також може з’явитися схильність до необдуманих та негідних дій. Цього дня краще не перевантажувати себе роботою, а присвятити час відпочинку та приємним заняттям.

Стрілець – Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, — є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Козоріг – Перевернута П’ятірка кубків

У перевернутому вигляді ця карта несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Водолій – Сімка жезлів

На карті намальовано юнака, який сміливо виступає із жезлом проти шести інших жезлів. Може здатися, що битва нерівна, але наш боєць впевнений у собі й займає вигіднішу позицію, а значить може досягти успіху. Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь зі сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Риби – перевернутий Повішений

Може виникнути ситуація, у якій ви відчуєте внутрішній дискомфорт чи опір змінам. Ця карта сигналізує про те, що ви, можливо, застрягли в якійсь ситуації, але уникаєте подивитися на неї під новим кутом або відмовитися від старих переконань, які вам не служать. Спробуйте вийти зі своєї зони комфорту та подивитися на те, що відбувається з іншого ракурсу.