День государственного герба Украины 2025: патриотические картинки и открытки для поздравлений

Поздравьте близких и знакомых украинцев с праздником

Сегодня, 19 февраля, в Украине отмечается важный праздник — День государственного герба Украины. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада утвердила трезубец как Малый герб Украины, определив его главным элементом большого государственного герба Украины. Им стал золотой Трезубец на синем щите — национальный символ украинцев времен освободительной борьбы XX века.

Как известно, малый государственный герб – один из символов Украины наравне с Конституцией, флагом и гимном Украины. Его изображение размещается на печатях органов государственной власти и государственного управления, денежных знаках, служебных удостоверениях, бланках государственных учреждений.

Примечательно, что наши предки использовали символ трезубца как своеобразный оберег. Изображение герба Украины археологи встречали во многих памятках культуры, датированных еще первым веком нашей эры.

В этот день самое время поздравить украинцев с Днем государственного герба Украины и пожелать всем мирного неба. "Телеграф" подготовил патриотические картинки и открытки в честь праздника, чтобы вы могли отправить близким и друзьям в соцсетях.

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