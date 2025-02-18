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Прошло 10 лет с момента смерти: как выглядит сейчас могила Кузьмы Скрябина

Автор
Виктория Козар
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Как выглядит сейчас могила Андрея Кузьменко
Как выглядит сейчас могила Андрея Кузьменко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Артист погиб более 10 лет назад

Популярный украинский певец и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко запомнился треками "Старі фотографії", "Люди, як кораблі", "Мам" и другими. А его высказывания уже давно разобрали на цитаты. В то же время настоящее признание Кузьма получил после своей смерти. Музыкант трагически погиб в ДТП на Днепропетровщине, когда возвращался с концерта в Киев.

Прошло 10 лет с момента смерти Кузьма Скрябина. К годовщине смерти артиста его дочь Барбара обнародовала новое фото из его могилы. На большом гранитном памятнике можно увидеть черно-белый портрет исполнителя, его имя и фамилию. Также на месте захоронения есть живые цветы и сине-желтые флаги.

Барбара написала, что хоть и прошло 10 лет с момента смерти отца, но боль утраты не утихает.

"10 лет. А боль не станет меньше никогда", — написала девушка.

Могила Скрябина
Так выглядит сейчас могила Скрябина, фото из инстаграма его дочери Барбары

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года. Это произошло возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровщины. Музыкант возвращался в Киев из Кривого Рога, где выступал. На трассе авто исполнителя Toyota Sequoia столкнулось с молоковозом. Жизнь певца оборвалась через полчаса после аварии.

Кузьма Скрябин, где погиб
Место гибели Кузьмы Скрябина, Фото: "Факты"

Некоторые украинцы сомневались в том, что подобная авария произошла случайно. Существовала версия, что гибель артиста спланировали из-за его критики власти. В своих видео Андрей часто возмущался состоянием дорог, тотальной коррупцией и отсутствием ремонта больниц, государственных структур и других учреждений.

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