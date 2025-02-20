Церковный праздник 20 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы избежать проблем с деньгами

Постарайтесь придерживаться главных запретов и традиций

В четверг, 20 февраля, православные и греко-католики чтят память святого преподобного Льва, епископа Катанского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 5 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой Лев, епископ Катанский жил в VIII веке. Он прославился как ревностный защитник христианской веры. Святой Лев был епископом города Катании на Сицилии, где проявил себя как мудрый пастырь и целитель.

Что можно делать 20 февраля:

В этот день верующие просят святого о защите от злых сил, недоброжелателей и болезней;

В народе верили, что 20 февраля хорошо проводить уборку, избавляться от старых вещей и освящать жилище свечой или святой водой;

Считалось, что работа, сделанная в этот день, будет долговечной и принесет удачу;

День считается благоприятным для планирования и новых начинаний, особенно связанных с работой и финансами;

Что нельзя делать 20 февраля:

В этот день не стоит ссориться и злословить. Любые конфликты сегодня могут надолго затянуться и принести несчастье;

В этот день нельзя одалживать деньги или вещи – можно навлечь на себя финансовые трудности и потери;

В народе говорили, что 20 февраля особенно важно проявлять доброту, иначе можно самому столкнуться с трудностями.

Считается, что в этот день нельзя выносить мусор после захода солнца, иначе с ним можно "выбросить" удачу.

"Телеграф" писал ранее, что в Украине будут отмечать еще один важный праздник. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.