Церковный праздник 20 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы избежать проблем с деньгами
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Постарайтесь придерживаться главных запретов и традиций
В четверг, 20 февраля, православные и греко-католики чтят память святого преподобного Льва, епископа Катанского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 5 марта.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Святой Лев, епископ Катанский жил в VIII веке. Он прославился как ревностный защитник христианской веры. Святой Лев был епископом города Катании на Сицилии, где проявил себя как мудрый пастырь и целитель.
Что можно делать 20 февраля:
- В этот день верующие просят святого о защите от злых сил, недоброжелателей и болезней;
- В народе верили, что 20 февраля хорошо проводить уборку, избавляться от старых вещей и освящать жилище свечой или святой водой;
- Считалось, что работа, сделанная в этот день, будет долговечной и принесет удачу;
- День считается благоприятным для планирования и новых начинаний, особенно связанных с работой и финансами;
Что нельзя делать 20 февраля:
- В этот день не стоит ссориться и злословить. Любые конфликты сегодня могут надолго затянуться и принести несчастье;
- В этот день нельзя одалживать деньги или вещи – можно навлечь на себя финансовые трудности и потери;
- В народе говорили, что 20 февраля особенно важно проявлять доброту, иначе можно самому столкнуться с трудностями.
- Считается, что в этот день нельзя выносить мусор после захода солнца, иначе с ним можно "выбросить" удачу.
"Телеграф" писал ранее, что в Украине будут отмечать еще один важный праздник. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.