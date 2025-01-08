В Украине будут отмечать еще один важный праздник для армии: Зеленский подписал указ

Указ вступил в силу со дня его опубликования

В Украине появится еще один праздник, посвященный войску. Его будут ежегодно отмечать 3 июля. Речь идет за День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Соответствующий указ №17/2025, подписанный сегодня президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий указ обнародовал Офис главы государства.

"Установить в Украине День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 3 июля", — говорится в документе.

Решение преследует цель "чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций".

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, что вслед за газом Украина может запретить транзит российской нефти. "Телеграф" решил выяснить, что известно об инициативе депутатов, и связался с одним из его соавторов, нардепом Алексеем Гончаренко. Незадолго до этого наша страна прекратила транзит российского газа в Европу.