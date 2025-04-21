Уже в мае? Когда мир увидит нового Папу Римского и как его выбирают

В скором времени мир увидит белый или черный дым над Ватиканом

После смерти Папы Римского Франциска через 15–20 дней конклав должен выбрать нового Папу. Им вполне может стать украинец Николай Бычок – самый молодой кардинал Ватикана.

"Телеграф" расскажет, как и когда выбирают нового Папу Римского, а также, кто может им стать. Заметим, что Папа Франциск умер 21 апреля после затяжной болезни.

Его понтификат продолжался более 12 лет, в течение которых он отметился не только громкими заявлениями по поводу войны в Украине, но и довольно противоречивыми высказываниями.

Как выбирают нового Папу Римского

Новый Папа Римский выбирается во время конклава — специального собрания кардиналов. Его созывают после смерти или отречения предыдущего понтифика. В 2025 году причина переизбрания – смерть 88-летнего Папы Франциска.

Процедура избрания включает в себя несколько этапов:

Подготовка к конклаву. Сначала объявляются 9-дневный траур, а уже после него кардиналы со всего мира собираются в Ватикане.

Конклав. Он проходит в Сикстинской капелле, где кардиналы закрываются и не контактируют с внешним миром. Во время этого процесса они выбирают нового Папу. Каждый кардинал тайно голосует за своего кандидата. Но только при наличии двух третей голосов, кандидат может стать новым понтификом.

Дым над Ватиканом. Он является сигналом для всего мира, что конклав выбрал или не выбрал нового Папу. Если результат голосования отрицательный, сжигают бюллетени с веществом, дающим черный дым. Если Папа выбран, из дымовой трубы поднимается белый дым.

Когда выберут нового Папу

Конклав начинается через 15-20 дней после смерти Папы, то есть в мае 2025 года. Учитывая длительное время голосования и проведения конклава, вероятнее всего новый Папа будет выбран в конце мая 2025 года.

Кто может стать новым Папой Римским

Во время избрания нового Папы конклав утверждает определенный перечень кандидатов, которые должны соответствовать требованиям Ватикана и католической церкви.

Вероятные кандидаты на роль нового Папы:

Кардинал Маттео Дзуппи (Италия) — архиепископ Болонья, известный своим активным участием в миротворческих миссиях, в частности в Украине.

— архиепископ Болонья, известный своим активным участием в миротворческих миссиях, в частности в Украине. Кардинал Пьетро Паролин (Италия) – государственный секретарь Ватикана, опытный дипломат. Он играет ключевую роль во внешней политике Святого Престола.

– государственный секретарь Ватикана, опытный дипломат. Он играет ключевую роль во внешней политике Святого Престола. Кардинал Луис Антонио Тагле (Филиппины) — бывший архиепископ Манилы, префект Конгрегации по евангелизации народов.

— бывший архиепископ Манилы, префект Конгрегации по евангелизации народов. Кардинал Петер Тарксон (Гана) — бывший префект Дикастерии по целостному развитию человека.

— бывший префект Дикастерии по целостному развитию человека. Кардинал Петер Эрдо (Венгрия) – архиепископ Будапешта.

К тому же, будущим Папой может стать кардинал-священник украинец Николай Бычок — епископ Мельбурнской епархии святых апостолов Петра и Павла Украинской Греко-Католической Церкви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Папа Франциск выбрал место своего захоронения и это не Ватикан.