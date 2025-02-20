Мысли про самоубийство и скандал с гаремом: как выглядит и чем известна жена президента Турции Эрдогана

Первая леди Турции не раз оказывалась в центре скандалов

На днях президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Он был не один, а в сопровождении своей 69-летней супруги Эмине. Первая леди Турции не раз попадала в скандалы.

Президентская чета находится в браке 46 лет и имеет четырех детей. "Телеграф" рассказывает, что известно об Эмине Эрдоган, о ее скандальных высказываниях и как она выглядит.

Эмине Эрдоган — что известно о первой леди Турции

Родилась 21 февраля 1955 года в районе Ускюдар, Стамбул, в семье с арабскими корнями. Она была пятым и самым младшим ребенком в многодетной семье. Эмине училась в вечерней школе искусств имени Мидхат-паши, однако учебу не окончила.

Эмине Эрдоган и Реджеп Тайип Эрдоган в молодости

В молодости Эмине участвовала в деятельности организации "Ассоциация женщин-идеалисток", где и познакомилась со своим будущим супругом. Тогда ей было 22 года. Пара поженилась в 1978 году и имеет четверых детей: двух сыновей — Ахмета Бурака (45 лет) и Билала (43 года), и двух дочерей — Эсру (41 год) и Сюмейе (39 лет).

Семья Эрдогана

В роли первой леди Турции Эмине активно занимается благотворительностью и социальными проектами, уделяет внимание правам и образованию женщин и детей. Однако некоторые ее неоднозначные высказывания вызывали резонанс у общественности.

Мысли о самоубийстве

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После знакомства с Эмине мать будущего президента Турции была обеспокоена тем, что ее невестка не была полностью покрыта, а носила только платок. По воспоминаниям первой леди, платок она начала носить с 15 лет по требованию братьев. Аксессуар был так ненавистен молодой девушке, что она даже "думала о самоубийстве".

Эмине Эрдоган — главные скандалы

Гарем — это хорошо

В 2016 году Эмине заявила, что гаремы в Оттоманской империи были "образовательными учреждениями, в которых женщины проходили школу жизни", после слов своего мужа, что женщина "прежде всего является матерью". Также она подчеркнула, что опыт жизни женщин в гаремах может быть примером для подражания: якобы они получали неплохое образование и их хорошо кормили. Некоторые турки в соцсетях обрушились с критикой на жену Эрдогана.

Эмине с королевой Испании Летицией. Фото: Getty Images

Сумка Hermès за $50 000

В 2019 году первая леди Турции оказалась в центре скандала из-за сумки Hermès Birkin стоимостью около 50 тысяч долларов. Ничего необычного для жены президента, однако этот инцидент докатился до суда. Стоимость сумки соответствовала 144 минимальным зарплатам в стране.

В июне 2020 года суд в Турции постановил заблокировать доступ к веб-страницам Sözlük (турецкая альтернатива Reddit), на которых первая леди запечатлена с дорогостоящей сумочкой, а журналист Эндер Имрек, который осветил событие, должен был предстать перед судом за то, что не написал об Эрдоган в положительном ключе. Ситуация вызвала дискуссии о свободе слова в турецком обществе.

Фото: Getty Images

Кстати, в 2005 году Эмине привлекла к себе пристальное внимание прессы после принятия ею дорогого подарка в Москве. Один бизнесмен подарил ей ожерелье стоимостью 30 тысяч долларов во время открытия торгового центра. Поскольку этот факт стал причиной скандала во время визита Эрдогана в Россию, супруги вернули дорогую цепочку.

Эмине Эрдоган любит роскошные и брендовые вещи. Фото: Getty Images

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