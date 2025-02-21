Страшна "краса". Як зараз виглядає "Королева ДНР", яка отримала нагороду за війну проти України

Великогуба "Мукла" похвалилася табличкою з двоголовим орлом

Скандально відома проросійська блогерка та мешканка окупованого Росією Донецька Аліна Андрієвська, яка у 2021 році перемогла у конкурсі краси "Міс ДНР" і стала об’єктом глузувань через нестандартну зовнішність, похвалилася в соцмережах отриманням нагороди за "внесок" у війну проти України.

Андрієвська, яка проголосила себе "королевою ДНР", показала фото з табличкою з російським двоголовим орлом. "За особливий внесок у зміцнення бойової співдружності та сприяння та вирішення завдань спеціальної військової операції, покладених на угруповання сил "Центр", — написано у грамоті.

Зазначимо, що такий "подарунок" блогерка з найбільшими у "ДНР" губами отримала ще 11 лютого, але поділилася знімком лише зараз. Біля таблички на фото видніються розкидані пелюстки троянди.

Андрієвська привертає увагу до своєї персони надмірною пластикою. У мережах користувачі називають її "великогубою "Муклою", адже жінка збільшила свої губи до неприродних розмірів, а також Фредді Крюгером і нареченою Франкенштейна. Аліна впевнена у своїй переробленій зовнішності та відповідає хейтерам безглуздими фразами. Минулого року вона виклала відео, на якому крутиться перед камерою і намагається "видавити" із себе сексуальність.

Як зараз виглядає "Міс ДНР"

Раніше "Телеграф" писав, що запроданка Оксана Марченко прибідняється в Росії в новому образі. Дружина зрадника України Віктора Медведчука змінилася після пластики.