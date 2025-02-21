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Страшна "краса". Як зараз виглядає "Королева ДНР", яка отримала нагороду за війну проти України

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Аліна Андрієвська у 2021 році отримала титул "Міс ДНР"
Аліна Андрієвська у 2021 році отримала титул "Міс ДНР". Фото Колаж "Телеграфу"

Великогуба "Мукла" похвалилася табличкою з двоголовим орлом

Скандально відома проросійська блогерка та мешканка окупованого Росією Донецька Аліна Андрієвська, яка у 2021 році перемогла у конкурсі краси "Міс ДНР" і стала об’єктом глузувань через нестандартну зовнішність, похвалилася в соцмережах отриманням нагороди за "внесок" у війну проти України.

Андрієвська, яка проголосила себе "королевою ДНР", показала фото з табличкою з російським двоголовим орлом. "За особливий внесок у зміцнення бойової співдружності та сприяння та вирішення завдань спеціальної військової операції, покладених на угруповання сил "Центр", — написано у грамоті.

Зазначимо, що такий "подарунок" блогерка з найбільшими у "ДНР" губами отримала ще 11 лютого, але поділилася знімком лише зараз. Біля таблички на фото видніються розкидані пелюстки троянди.

грамота

Андрієвська привертає увагу до своєї персони надмірною пластикою. У мережах користувачі називають її "великогубою "Муклою", адже жінка збільшила свої губи до неприродних розмірів, а також Фредді Крюгером і нареченою Франкенштейна. Аліна впевнена у своїй переробленій зовнішності та відповідає хейтерам безглуздими фразами. Минулого року вона виклала відео, на якому крутиться перед камерою і намагається "видавити" із себе сексуальність.

Як зараз виглядає "Міс ДНР"

Аліна андрієвська міс днр
Аліна андрієвська міс днр
Аліна андрієвська королева ДНР
Аліна андрієвська королева ДНР

Раніше "Телеграф" писав, що запроданка Оксана Марченко прибідняється в Росії в новому образі. Дружина зрадника України Віктора Медведчука змінилася після пластики.

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#Аліна Андрієвська #королева днр