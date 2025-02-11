На строительство потратили огромные деньги, а здание разрушили во время войны: история одесского Главпочтамта

Здание главного почтамта в Одессе — памятник архитектуры местного значения

Некоторые здания становятся не просто частью архитектурного наследия, но и важными символами города. Одним из таких сооружений в Одессе уже 127 лет является Главпочтамт, или Дом связи. Это здание стало неотъемлемой частью городской истории и культуры, пережив войну, разрушение и восстановление.

Место под строительство Главпочтамта искали несколько лет. Проект обещал быть грандиозным и дорогим: его стоимость составила 1 200 000 рублей, что превышало расходы на возведение Городского театра. Здание, напоминающее настоящий дворец, построили в самом центре Одессы, на улице Садовой, в 1896–1898 годах. Автором проекта стал известный архитектор Владимир Харламов, который также спроектировал почтамты в Киеве и Екатеринославе. В строительстве участвовали архитекторы Домбровский и Рейнгерц.

Здание главного почтамта в Одессе перед открытием

С первых дней работы Главпочтамт поражал одесситов своей продуманностью и удобством. При входе посетителей встречали швейцары в ливреях почтово-телеграфного ведомства, а в гардеробе можно было бесплатно оставить верхнюю одежду, отмечает 048.ua. Почтовое отделение работало ежедневно с 8 утра до 8 вечера, хотя в разных окнах действовал свой график.

Главной архитектурной особенностью здания был огромный зал высотой 20 метров, освещаемый самым большим в городе солнечным фонарем площадью более 1700 квадратных метров. Однако во время Второй мировой войны здание пострадало: авиабомба, попавшая через стеклянный фонарь, нанесла сильный ущерб.

После войны Главпочтамт временно разместили на улице Гоголя, 12. В 1956 году Министерство связи СССР утвердило план реконструкции, и уже к 1961 году здание было восстановлено по проекту одесских архитекторов Валентина Фельдштейна и Адольфа Межибовского. Летом 1962 года Главпочтамт снова вернулся на Садовую, 10.

Крышей зала служит самый большой в городе солнечный фонарь

Сегодня здание продолжает выполнять свою функцию, оставаясь важной частью городской истории.

Главпочтамт в Одессе, 1973 год

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