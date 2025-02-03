Перед строительством этого магазина снесли жилые дома: что продавали в "Лотосе" в Днепре и как он выглядел

Оригинальный интерьер магазина не сохранился до настоящего времени

В жизни каждого крупного города есть магазины, которые оставили след в памяти его жителей. Днепр — не исключение. В разные годы здесь работали крупные универмаги и торговые центры, ставшие знаковыми местами для горожан. Ранее мы рассказывали историю универмага "Славутич". Теперь "Телеграф" предлагает узнать о магазине "Лотос", который был одним из самых известных магазинов города, и о том, что сейчас находится на его месте.

На месте, где в 1971 году по проекту архитектора Александра Недовизина начали строить новое высотное здание, ранее располагались несколько двухэтажных домов, но их снесли. Новое здание значительно выделялось среди своих соседей, так как было, как минимум, в два раза выше окружающих строений.

Проспект Яворницкого (ранее Карла Маркса) до 1971 года

Как отмечают жильцы дома, планировалось, что в здании будут жить партийные деятели и для них на крыше даже сделали бассейн. Но что-то не сложилось. Вместо бассейна на крыше остались только трубы для воды, а в квартиры вместо партработников заселились артисты оперного театра и врачи.

Магазин "Лотос" в Днепре, 1980-е годы

Первые два этажа были отведены под магазин "Лотос", который быстро завоевал популярность среди горожан. Особенностью здания стало сплошное остекление фасада от пола до потолка, что создавало эффект перетекания внешнего пространства внутрь. Просторный торговый зал с двухсветным объемом усиливал этот эффект.

Под магазин отвели два этажа

Магазин "Лотос" предлагал широкий ассортимент товаров: здесь можно было купить одежду, продукты, цветы и подарки. В 1970-80-е годы это был один из самых посещаемых магазинов города.

"Лотос" также вошел в историю как первый магазин в Днепре, где появился эскалатор, отмечается на странице ukrainianmodernism в Instagram. Но самой запоминающейся чертой заведения был его уникальный интерьер. Стены и колонны были облицованы натуральным камнем, потолок украшали замысловатые геометрические узоры, а декоративное оформление включало витраж на морскую тематику.

Витражи в "Лотосе"

Однако главным украшением стал декоративный бассейн с водной композицией. В центре него возвышалась прозрачная кристаллическая конструкция, символизирующая цветок лотоса. Вокруг размещались живые цветы и фонтанчики, а зеркальная поверхность воды и потолка усиливали впечатление художественного замысла.

Внутри магазина были фонтаны

В 1990-х годах "Лотос" был приватизирован, и новые владельцы полностью уничтожили его оригинальный интерьер. Сейчас в этом здании находится магазин гаджетов и аксессуаров.

Современный вид бывшего магазина "Лотос" в Днепре

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Старый мост в Днепре. За всю историю существования его разрушали два раза.