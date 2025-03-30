Сколько стоит купить "однушку" во Львове: сравнение цен новостроек и вторичного рынка

Квартира во Львове: новостройка или вторичный рынок – что выгоднее?

Львов остается одним из самых привлекательных городов Украины для инвестиций в недвижимость. Особым спросом пользуются однокомнатные квартиры, являющиеся оптимальным вариантом как для молодых семей, так и для инвесторов. Однако перед потенциальными покупателями всегда стоит вопрос: что выбрать – жилье в новостройке или на вторичном рынке?

"Телеграф" проанализировал актуальные цены, преимущества и недостатки каждого из вариантов, чтобы помочь сделать обоснованный выбор.

Рынок недвижимости Львова демонстрирует устойчивую тенденцию роста цен даже в условиях текущих вызовов. По состоянию на март 2025 года средние цены на однокомнатные квартиры в новостройках Львова варьируются в зависимости от района:

Галицкий район: от 75 000 грн/кв.м.

Лычаковский район: от 46 000 грн/кв.м.

Франковский район: от 46 000 грн/кв.м.

Железнодорожный район: от 40 000 грн/кв.м.

Сыховский район: от 63 000 грн/кв.м.

Шевченковский район: от 47 000 грн/кв.м.

Преимущества покупки однокомнатной квартиры в новостройке

1. Современные планировки и инженерные решения. Новостройки предлагают оптимизированные планировки, где каждый квадратный метр используется эффективно. Часто можно найти варианты с открытым пространством, высокими потолками и панорамными окнами. Инженерные коммуникации отвечают современным стандартам, что обеспечивает энергоэффективность и комфорт.

2. Отсутствие истории и необходимости капитального ремонта. При покупке жилья в новостройке вы получаете "чистый лист" – отсутствуют скрытые проблемы с коммуникациями, стенами или фундаментом.

3. Возможность рассрочки и гибких схем оплаты. Застройщики часто предлагают привлекательные условия оплаты: рассрочку до завершения строительства, скидки при 100% оплате, программы лояльности. В некоторых случаях возможна оплата по частям без дополнительных процентов.

4. Высшая ликвидность в будущем. Квартиры в новых домах обычно имеют более высокую ликвидность на рынке по сравнению со старым жилищным фондом, что важно для инвесторов.

Недостатки новостроек

1. Риски недостроя. Несмотря на регулирование рынка, риск задержки строительства или прекращения работ остается актуальным, особенно в нестабильные экономические периоды.

2. Дополнительные расходы по ремонту "с нуля". Большинство новостроек продаются без отделки, поэтому необходимо заложить дополнительный бюджет на ремонт и обустройство – от 8 000 до 15 000 грн/м² в зависимости от уровня отделки.

3. Время ожидания. От момента инвестирования до получения готовой квартиры может пройти 1-3 года, что не всегда приемлемо для нуждающихся в немедленном жилье.

На вторичном рынке цены варьируются в зависимости от района, состояния дома и квартиры:

Советская застройка : в среднем 1 900 000 грн

Австрийская/польская застройка (центр) : в среднем 3 000 000 грн

Модернизированные дома 1990-2000-х годов : 2 500 000 грн

Преимущества покупки на вторичном рынке

1. Возможность быстрого заселения. Вы можете приобрести квартиру и сразу в нее заселиться, особенно, если она продается с ремонтом и мебелью.

2. Сложившаяся инфраструктура района. Старые районы обычно имеют хорошо развитую инфраструктуру: магазины, школы, детские сады, поликлиники – все уже работает.

3. Возможность понижения цены при торге. На вторичном рынке часто есть большее пространство для торга – можно снизить цену на 5-10%.

4. Прозрачные юридические аспекты. Квартира на вторичном рынке уже имеет историю, все документы оформлены, риски минимальны.

Недостатки вторичного рынка

1. Устаревшие планировки и коммуникации. Квартиры в старых домах часто имеют неудобные планировки, малые кухни, отсутствие места для стиральной машины, устаревшую электропроводку и трубы.

2. Потенциальные скрытые проблемы. Старые дома могут испытывать проблемы с фундаментом, крышей, стенами, которые не всегда можно обнаружить при первом осмотре.

3. Необходимость капитального ремонта. Часто квартиры на вторичном рынке нуждаются в существенных вложениях в ремонт – от 10 000 грн/м² за кардинальное изменение всех коммуникаций и отделки.

Выбор между покупкой однокомнатной квартиры в новостройке или на вторичном рынке зависит от потребностей и финансовых возможностей покупателя.

Новостройки подходят тем, кто желает современное жилье с качественными коммуникациями, возможностью рассрочки и высокой ликвидностью. Однако они требуют дополнительных затрат на ремонт и имеют риск задержки строительства.

подходят тем, кто желает современное жилье с качественными коммуникациями, возможностью рассрочки и высокой ликвидностью. Однако они требуют дополнительных затрат на ремонт и имеют риск задержки строительства. Вторичное жилье – хороший вариант для тех, кто хочет заселиться сразу, ценит развитую инфраструктуру и готов к потенциальному ремонту.

Если ключевым фактором является цена, вторичный рынок может быть более выгодным. Если же покупатель рассматривает жилье как долгосрочную инвестицию, следует обратить внимание на качественные новостройки.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве по состоянию на март 2025 года, сравнив предложения на вторичном рынке и в новостройках.