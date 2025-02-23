Можете быть потомком шляхтичей: пять украинских фамилий с польскими корнями

Носители этих фамилий компактно проживают почти по всей территории Украины

У некоторых украинцев есть фамилии, происходящие из других языков и связанные с другими народами. Это стало возможным потому, что история соседних с Украиной государств часто переплеталась с историей нашей страны.

Общество украинских родословных "Рідні" рассказывает, где в Украине живут люди, имеющие фамилии польского происхождения.

Речь идет о пяти фамилиях — Вишневский, Галицкий, Ковалевский, Потоцкий, Чаплинский.

Вишневский

Сегодня в Украине насчитывается 3679 носителей данной фамилии. Они проживают в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Галицкий

В Украине проживает 1972 человека с данной фамилией. Больше всего носителей фамилии Галицкий насчитали в Киеве, но они живут в Одессе, Житомире и других регионах Украины.

Ковалевский

Людей с фамилией Ковалевский насчитывается 2384. В основном они проживают в Киеве, Харькове, Днепре и других крупных городах Украины.

Потоцкий

Сегодня в Украине проживает 966 человек с фамилией Потоцкий. Они компактно проживают на западе страны, но многие из них живут в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Запорожской и Донецкой областях.

Чаплинский

Людей с фамилией Чаплинский насчитывается 278 человек. Носители фамилии компактно живут в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Украине живут люди с фамилиями татарского происхождения.