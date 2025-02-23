Можете быть потомком шляхтичей: пять украинских фамилий с польскими корнями
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Носители этих фамилий компактно проживают почти по всей территории Украины
У некоторых украинцев есть фамилии, происходящие из других языков и связанные с другими народами. Это стало возможным потому, что история соседних с Украиной государств часто переплеталась с историей нашей страны.
Общество украинских родословных "Рідні" рассказывает, где в Украине живут люди, имеющие фамилии польского происхождения.
Речь идет о пяти фамилиях — Вишневский, Галицкий, Ковалевский, Потоцкий, Чаплинский.
Вишневский
Сегодня в Украине насчитывается 3679 носителей данной фамилии. Они проживают в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Галицкий
В Украине проживает 1972 человека с данной фамилией. Больше всего носителей фамилии Галицкий насчитали в Киеве, но они живут в Одессе, Житомире и других регионах Украины.
Ковалевский
Людей с фамилией Ковалевский насчитывается 2384. В основном они проживают в Киеве, Харькове, Днепре и других крупных городах Украины.
Потоцкий
Сегодня в Украине проживает 966 человек с фамилией Потоцкий. Они компактно проживают на западе страны, но многие из них живут в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Запорожской и Донецкой областях.
Чаплинский
Людей с фамилией Чаплинский насчитывается 278 человек. Носители фамилии компактно живут в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской областях.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Украине живут люди с фамилиями татарского происхождения.