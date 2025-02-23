Почему в СССР строили 9-этажные дома: секрет, о котором мало кто знает

Дома с таким количеством этажей строили не просто так

В Советском Союзе (особенно в поздний его период) неотъемлемой частью городского ландшафта были многоэтажные панельные дома. Их высота часто не превышала 9 этажей.

О том, почему строили дома именно с таким количеством этажей, сообщает "Телеграф".

Когда появились панельные дома

Первые панельные дома появились в СССР во времена Никиты Хрущева — свое название они получили благодаря ему. В эти дома начали переселять, в том числе, людей, которые до этого жили в коммунальных квартирах. Считалось, что эти дома простоят до начала 1980-х годов, когда в Советском Союзе наступит "торжество коммунизма". Однако люди живут в этих домах и после распада СССР.

"Хрущевки" состояли из пяти этажей. Но в начале 1970-х появилась необходимость увеличить количество этажей.

Почему были популярны 9-этажные дома

Это было связано с тем, что высота домов соответствовала высоте лестницы пожарной машины — 28 метров. Более высокие дома стали появляться уже после того, как пожарные машины стали оборудовать лестницами высотой до 40 метров.

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