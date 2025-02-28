Спор Зеленского с Трампом вызвал шквал мемов: снимите стресс в этот сложный день

Украинцы нашли немало поводов для шуток

На фоне громкой встречи президента Украины Владимиром Зеленским и президента США Дональдом Трампом в Вашингтоне социальные сети заполонили мемы, высмеивающие спор между лидерами. Пользователи высмеяли и напряженную атмосферу, и заявления обоих руководителей стране, и эмоциональную реакцию украинцев на это зрелище.

"Телеграф" собрал лучшие мемы о встрече, которая превратилась в словесную дуэль.

Одной из самых остроумных шуток можно считать сравнение спора с магнитной бурей, которые "соревнуются, кто быстрее сломает мою нервную систему".

Посмеялись украинцы и о происхождении украинского президента, ведь характер людей из Кривого Рога уже давно известен своей твердостью и вспыльчивостью.

Если раньше украинцы серьезно обсуждали и опасались отмены военной помощи от США, то теперь, после громкого и эмоционального разговора глав стран, они шутят о том, что Америка может оказывать помощь России, а то и вовсе присоединиться к этой войне со стороны врага.

Во время просмотра трансляции украинцы разделились на несколько лагерей: те, кто уже отчаялся, те, кто был откровенно удивлен риторикой и настроением Зеленского, а также те, кто поддерживал украинского президента.

В общем, настроение большей части украинского общества можно оценить просто:

На объективы камер журналистов попала реакция на спор посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Многие украинцы с такой реакцией согласились и указали, что их эмоции были довольно похожими:

Украинская сторона прибыла в овальный кабинет с необычным подарком для Трампа — чемпионским поясом WBC Александра Усика. Пока неизвестно, где в итоге остался трофей спортсмена, но украинцы заметили, что вместо пояса стоило брать с собой самого боксера.

Февраль – непростой месяц для каждого украинца. Но последний день этого месяца точно запомнится особо.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о споре между президентами. Во время разговора политиков Вэнс начал хвалить Трампа за его хорошую работу над приближением мира в Украину, а Зеленский настоял, что все предыдущие соглашения, подписанные с главой России Владимиром Путиным, не соблюдались.