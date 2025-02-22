Украинцы не могут остановиться делать мемы о Трампе: лучшее за неделю

Шутили не только о "Трампункте"

На фоне громких заявлений Дональда Трампа об Украине и войне с РФ украинцы создали немало мемов, определенным образом характеризующих отношение общества к этим высказываниям.

"Телеграф" собрал лучшие мемы за неделю по Трампу и его заявлениям. Большинство из них достаточно остроумные.

Одним из самых остроумных можно считать фото Белого дома с надписью "Трампункт", что созвучно с "Травмпунктом". Здесь автор вероятно намекал на неуместность заявлений Трампа, которые характеризуют его как человека не в своем уме.

Были и мемы по поводу "зради", которую обычно разгоняют в сети на фоне громких заявлений. Но за последнюю неделю Трамп чуть ли не каждый день выдавал такие заявления, иногда оправдывая предыдущие.

Также украинцы посмеялись над популярной привычкой американцев утром пить сок, ведь это якобы полезно. Хотя каждое утро в украинской сети появляется куча новостей относительно Трампа, бодрящих лучше кофе.

Ранее новость о возможном введении армии США на территорию Украины вызвала бы радость, а сейчас наоборот пугает. Этому способствовало то, что Трамп позволяет себе игнорировать важные вопросы по поводу главы РФ Владимира Путина, а также его неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По Зеленскому украинцы создали соответствующий мем, где показали, что готовы защищать президента от нападок Трампа.

Большинство заявлений Трампа появляется в украинской сети поздно вечером и утром, потому и это стало основой для шуток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на AliExpress засветился курьезный товар с изображением Трампа.