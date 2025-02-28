Суперечка Зеленського з Трампом викликала шквал мемів: зніміть стрес у цей складний день

Українці знайшли чимало приводів для жартів

На тлі гучної зустрічі президента України Володимиром Зеленським та президента США Дональдом Трампом у Вашингтоні соціальні мережі заполонили меми, які висміюють суперечку між лідерами. Користувачі висміяли і напружену атмосферу, і заяви обох очільників країні, і емоційну реакцію українців на це видовище.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про зустріч, яка перетворилася на словесну дуель.

Одним із найдотепніших жартів можна вважати порівняння суперечки з магнітною бурею, які "змагаються, хто швидше зламає мою нервову систему".

Поглузували українці й про походження українського президента, адже характер людей з Кривого Рогу вже давно відомий своєю твердістю та запальністю.

Якщо раніше українці серйозно обговорювали та побоювалися скасування військової допомоги від США, то тепер, після гучної та емоційної розмови очільників країн, вони жартують про те, що натомість Америка може надавати допомогу Росії або взагалі приєднатися до війни на боці ворога.

Під час перегляду трансляції українці розділилися на кілька таборів: ті, хто вже втратили надію, ті, хто були відверто здивовані риторикою та настроєм Зеленського, а також ті, хто підтримували українського президента.

Загалом, настрій більшої частини українського суспільства можна оцінити просто:

На об'єктиви камер журналістів потрапила реакція на суперечку посла України в США Оксани Маркарової. Чимало українців з такою реакцією погодилися та вказали, що їхні емоції були доволі схожими:

Українська сторона прибула до овального кабінету із незвичайним подарунком для Трампа — чемпіонським поясом WBC Олександра Усика. Наразі невідомо, де у підсумку залишився трофей спортсмена, але українці вже зауважили, що замість пояса варто було брати з собою самого боксера.

Лютий — непростий місяць для кожного українця. Але останній день цього місяця точно запам'ятається по-особливому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про суперечку між президентами. Під час розмови політиків Венс почав хвалити Трампа за його гарну роботу над наближенням миру в Україну, натомість Зеленський наполіг, що усі попередні угоди підписані з очільником Росії Володимиром Путіним не дотримувались.