Зеленский поссорился с Трампом и Венсом в прямом эфире. Все подробности спора (видео)

Наговорили много

Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с американским коллегой Дональдом Трампом и представителем его администрации Джей Ди Венсом во время встречи в Вашингтоне. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности.

Во время разговора политиков Вэнс начал хвалить Трампа за его хорошую работу над приближением мира в Украину, но Зеленский настоял, что все предыдущие соглашения, подписанные с главой России Владимиром Путиным, не соблюдались.

"Украине нужны гарантии безопасности. Без этого мир невозможен. Путин не будет соблюдать соглашение", — сказал президент Украины.

Это задело Трампа и Венса. Первый настоял, что Путин не сдержал подписанные соглашения, потому что президентом США тогда был Джо Байден, которого он "не уважал".

"Меня Путин уважает. Он хочет мира", — заверил Трамп.

Далее Трамп заявил, что Зеленский ведет себя очень неправильно, ведь отвергать помощь в образовании мира, когда Украину ежедневно атакуют ракеты и гибнут люди, глупо. Вэнс добавил, что Украина в плохом состоянии — мужчин в армии почти нет, кругом одни руины и тому подобное.

"Вы не видели этого своими глазами. Между нами океан. Приезжайте в Украину и увидите", — ответил Зеленский.

Трамп настоял, что Украина должна благодарить США и за помощь, и за образование мира, не споря.

"Мы вам дали 350 млрд. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. Вы не можете говорить "я не хочу остановить войну"", — сказал Трамп.

Далее дословно кусок диалога:

"Трамп: У вас нет карт на руках, вы должны быть благодарны нам. Вы не можете нам говорить я хочу то, я хочу это.

Зеленский: Я пришел сюда не в карты играть.

Трамп: Если бы у вас не было нашего оружия и техники, эта война закончилась бы через две недели.

Зеленский: Я слышал от Путина о 3 днях, а теперь уже 2 недели".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп поприветствовал Зеленского возле Белого дома и отпустил колкость в его сторону.