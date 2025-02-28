Зеленский встречается с Трампом в Вашингтоне: главные детали события (обновляется)

Предварительно, присутствие СМИ на встрече не предусмотрено

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоится встреча президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. В этот день запланировано участие двух лидеров в церемонии подписания соглашения о полезных ископаемых между обеими странами.

"Телеграф" следит за этим событием и публикует коротко главные детали. Встреча запланирована на 11:00 по Вашингтону, то есть на 18:00 по Киевскому времени.

Американский президент ранее отметил важность этих переговоров. Также Трамп высоко оценил мужество украинского народа и выразил уважение Зеленскому.

Главное

13:00 Зеленский изначально встретится с сенаторами, а уже после этого с Трампом. Перед встречей предусмотрены короткие заявления для СМИ, пишет "Европейская правда". На 13:00 (по Вашингтону) запланированы заявления обоих президентов для СМИ и совместная пресс-конференция. Далее — подписание соглашения. Затем Владимир Зеленский отправится в Институт Хадсона, а вечером встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что самолет президента Украины Владимира Зеленского в 17:59 по местному времени (0:59 по киевскому) приземлился на авиабазе Joint Base Andrews в США. Он отправился на встречу с Дональдом Трампом.

К слову, анонимный чиновник администрации президента США рассказал Reuters, что "смысла в визите Зеленского нет, если президент Украины заявляет, что соглашение с США не завершено". Приезд Зеленского в Вашингтон будет означать признание окончательной позиции Украины по заключению соглашения с Соединенными Штатами.