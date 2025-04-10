ПриватБанк проиграл Коломойскому в Израиле: как суд Тель-Авива объяснил решение

Суд привел три главных фактора

Окружной суд Тель-Авива отклонил апелляцию ПриватБанка относительно того, подходит ли Израиль как страна и ее судебная система для рассмотрения иска, поданного против своего бывшего владельца Игоря Коломойского. Его обвиняют в присвоении средств банку и их выводу в другие страны, в частности, Израиль.

Решение об отклонении апелляции принял судья Ариэль Циммерман. Соответствующее стало известно "Телеграфу" из текста решения суда.

Суд пришел к выводу, что это типичный случай, в котором Израиль не является соответствующим форумом для рассмотрения иска. Большинство связей, характер иска, его сущность и процессуальные аспекты указывают на то, что дело должно быть рассмотрено в Украине. Кроме того, общественные соображения и ожидания сторон также не поддерживают рассмотрение дела в Израиле.

То есть ключевыми основаниями для отказа стали три фактора:

большинство связей дела связаны с Украиной;

характер и суть иска, его процессуальные аспекты — это указывает на то, что дело должно рассматриваться именно в Украине;

— это указывает на то, что дело должно рассматриваться именно в Украине; гражданские соображения и ожидания сторон также не поддерживают рассмотрение дела в Израиле.

В частности, апеллянт (ПриватБанк) пытался официально передать (вручить) иск ответчикам в Израиле, ведь ответчики (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) имеют израильское гражданство и зарегистрированный адрес в стране. Иск также был подан против Банка Дисконт, который, как утверждалось, помогал в мошеннических действиях.

Однако суд в своем решении отметил, что хотя эти люди формально "привязаны" к Израилю, они фактически там не проживают постоянно. В последний раз они были в Израиле за несколько месяцев до того, как банк подал иск. Поэтому судебный регистратор постановил: "Поскольку их реальное место жительства — не Израиль, то вручить им иск в пределах Израиля нельзя."

То есть, если люди не живут постоянно в стране и имеют центр жизненных интересов в другой стране, то наличие адреса проживания и гражданства не является достаточной причиной для вручения иска. Ведь их нельзя считать находящимися в юрисдикции израильского суда.

Это стало одной из причин, почему суд решил, что Израиль – не подходящий форум для рассмотрения этого дела.

Хотя по израильскому закону (статья 500 Регламента гражданского процесса 1984 года), в некоторых случаях можно подать иск против лица, не живущего в стране, если оно является "необходимой стороной" по делу. Суд согласился с наличием такого основания. Однако все же отказал в апелляции.

"В своей апелляции ПриватБанк утверждал, что на ответчиках лежит тяжесть доказывания того, что Израиль является ненадлежащим форумом, и что они не выполнили эту обязанность. Также отмечалось, что существенная часть мошеннической схемы была реализована в Израиле при участии израильского банка и израиля. также указано, что возможность объединить все стороны спора в одном форуме требует, чтобы рассмотрение дела происходило в Израиле.

Ответчики (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) настаивали на том, что Израиль не подходит для рассмотрения дела, ведь вся соответствующая деловая активность, включая якобы мошеннические действия, состоялась в Украине; доказательства находятся в Украине и украинское право применяется к делу.

Они также отмечали, что ПриватБанк должен был доказать наличие важнейшей связи для рассмотрения дела. Что касается вручения в Израиле, ответчики утверждали, что они точно не проживали в Израиле в соответствующий период, и что "правило осведомленности" не заменяет должное вручение.

Суд отклонил апелляцию, но предоставил "переходный вариант", по которому обязал ответчиков (Коломойского и Боголюбова) не использовать аргумент об "опоздании" (просрочки срока исковой давности), если в течение 6 месяцев банк подаст иск в Украине.

Это нужно, чтобы защитить право ПриватБанка подать иск, даже если официально срок исковой давности почти истек. Итак, суд Тель-Авива дал банку окно возможности — 6 месяцев, чтобы подать иск в правильной стране.

Ранее "Телеграф" писал, что три кипрских компании, связанные с Игорем Коломойским, проиграли многомиллиардный иск против Украины в Стокгольмском арбитраже. Апелляционный суд отказал в удовлетворении их заявления об отмене предыдущего решения по делу "Укрнафты".