Магнитный полюс Земли может сместиться: как это повлияет на людей

Полюс смещается не только по естественным причинам, но и через деятельность человека — прогнозы ученых о возможном расстоянии

Не секрет, что северный магнитный полюс смещается. Ученые предположили, что к концу века географическое расположение изменится почти на 27 метров только из-за действий человека. Последствия будут очень существенными.

Полюс, точка, ориентира для спутников и всей глобальной навигации, сдвигается — и причина у нас. Когда тает полярный лед, происходит перераспределение массы на планете. Земля реагирует на это, изменяя ось вращения. Это не основная причина движения, ведь магнитный полюс постоянно колеблется из-за изменений во внешнем ядре Земли. Но влияние человека становится все сильнее.

Размещение магнтиных полюсов

Если выбросы парниковых газов будут на действующем уровне, смещение в ближайшие 75 лет на 27 метров неизбежно. Если есть выбросы уменьшить, ситуация будет лучше — сдвиг на 12 метров.

Вроде бы небольшие сдвиги по сравнению с масштабами планеты угрожают не столько самому человеку, сколько спутниковым системам. Из-за смены магнитного полюса точность позиционирования может сдвинуться на сотни метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что арктический лед в марте достиг исторического минимума. Если человечество не прекратит наращивать продуцирование парниковых газов, арктический лед полностью может растаять уже через два года.