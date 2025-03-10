Женщины массово едят тюльпаны. Чем опасен новый тренд (видео)

Мнения по вкусу разошлись

В сети завирусился странный тренд, по которому женщины едят тюльпаны, подаренные им на 8 Марта. Сейчас некоторые видео набирают миллионы просмотров, и все больше пользователей присоединяются к этому.

"Телеграф" расскажет, в чем суть тренда и безопасен ли он. Отметим, что в TikTok появилось много видео, на которых женщины едят цветы. Кому-то они нравятся, а кому-то — нет.

Блогерки уверяют, что некоторые тюльпаны сладкие и вкусные, а некоторые похожи на вкус на траву или листья салата. К тому же, некоторые женщины попытались даже приготовить тюльпаны, пожарив их листья в кляре. По словам женщины, блюдо чем-то похоже на цветную капусту.

Можно ли есть тюльпаны?

Тюльпаны используют некоторые повара для создания блюд. Луковицы цветков жарят, а их лепестки используют для салатов или декорирования. Однако речь идет только о специально выращенных цветах. В пищу не используются гибридные и яркие растения.

Если же говорить об обычных тюльпанах из цветочных магазинов, они могут быть токсичными и ядовитыми. При их выращивании используют немало химикатов для сохранения красоты и упругости бутонов. К тому же сами цветочные могут обрабатывать букеты специальными растворами. Следовательно, новый тренд в сети может быть очень опасен.

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