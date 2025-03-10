Жінки масово їдять тюльпани. Чим небезпечний новий тренд (відео)

Думки щодо смаку розійшлись

У мережі завірусився дивний тренд, за яким жінки їдять тюльпани, що їм подарували на 8 Березня. Наразі деякі відео набирають мільйони переглядів, і все більше користувачів долучаються до цього.

"Телеграф" розповість, у чому суть тренду та чи безпечний він. Зазначимо, що в TikTok з'явилось чимало відео, на яких жінки їдять квіти. Комусь вони подобаються, а комусь ні.

Блогерки запевняють, що деякі тюльпани солодкі і смачні, а деякі схожі на смак на траву чи листя салату. До того ж деякі жінки спробували навіть приготувати тюльпани, посмаживши їх листя у клярі. За словами жінки, страва чимось схожа на цвітну капусту.

Чи можна їсти тюльпани?

Тюльпани використовують деякі кухарі у створенні страв. Луковиці квіток смажать, а їх пелюстки використовують для салатів чи декорування. Проте йдеться лише про спеціально вирощені квіти. У їжу не використовують гібридні рослини та яскраві.

Якщо ж говорити про звичайні тюльпани з квіткових магазинів — вони можуть бути токсичними та отруйними. Під час їх вирощування використовують чимало хімікатів для збереження краси та пружності бутонів. До того ж самі квіткові можуть обробляти букети спеціальними розчинами. Отже, новий тренд у мережі може бути дуже небезпечним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі з'явився новий тренд — "Коли в тебе поганий зір".