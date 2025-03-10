"Ограбление века": в Днепре мужчины находчиво стащили рыбу, в сети сочиняют стихи (видео)

Мужчины попали на видео камеры наблюдения

В Днепре в районе жилого массива "12 квартал" четверо мужчин обокрали продавщицу в магазине. Воспользовались они для этого классической схемой по отвлечению внимания.

Об этом пишет Днепр Оперативный. Происшествие произошло 5 марта около 20:30 на улице Казакевича, а лица воров попали на камеры наблюдения.

На кадрах, которые были распространены в сети видно, что злоумышленники зашли втроем и начали предлагать продавщице разные вещи под предлогом приближения 8 марта.

За ними в помещение зашел также и четвертый подельник, который пользуясь моментом похитил несколько сушеных рыбин. Затем все четверо покинули магазин оставив продавщицу без рыбы и подарков.

Издание отмечает, что в полиции говорят, что обращения по этому происшествию к правоохранителям не поступало.

Пользователи сети в выражениях сдерживаться не стали.

А некоторые решили увековечить "преступление века" в поэзии.

Как сообщалось ранее, из-за сильных морозов и снегопадов в Полтаве видимо закончились лопаты. В сети заметили, что один из дворников расчищал снег дорожным знаком, в то время как другие вооружились коробками из-под бананов.