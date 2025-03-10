"Ограбление века": в Днепре мужчины находчиво стащили рыбу, в сети сочиняют стихи (видео)
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Мужчины попали на видео камеры наблюдения
В Днепре в районе жилого массива "12 квартал" четверо мужчин обокрали продавщицу в магазине. Воспользовались они для этого классической схемой по отвлечению внимания.
Об этом пишет Днепр Оперативный. Происшествие произошло 5 марта около 20:30 на улице Казакевича, а лица воров попали на камеры наблюдения.
На кадрах, которые были распространены в сети видно, что злоумышленники зашли втроем и начали предлагать продавщице разные вещи под предлогом приближения 8 марта.
За ними в помещение зашел также и четвертый подельник, который пользуясь моментом похитил несколько сушеных рыбин. Затем все четверо покинули магазин оставив продавщицу без рыбы и подарков.
Издание отмечает, что в полиции говорят, что обращения по этому происшествию к правоохранителям не поступало.
Пользователи сети в выражениях сдерживаться не стали.
А некоторые решили увековечить "преступление века" в поэзии.
Как сообщалось ранее, из-за сильных морозов и снегопадов в Полтаве видимо закончились лопаты. В сети заметили, что один из дворников расчищал снег дорожным знаком, в то время как другие вооружились коробками из-под бананов.