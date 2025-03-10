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Не упустите момент: когда лучше садить плодовые деревья

Автор
Виктория Козар
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Лучшие даты для посадки плодовых деревьев весной
Лучшие даты для посадки плодовых деревьев весной. Фото Freepik

Узнайте, когда лучше сажать деревья этой весной

Весна – пора активной работы в саду и на огороде. Также в этот период сеют овощи на рассаду, в том числе томаты. Поэтому важно защитить саженцы от вредителей и болезней. Кроме этого, пора высаживать плодовые деревья в саду.

Преимущество посадки деревьев в начале весны состоит в том, что они успеют быстрее развить корневую систему и распустить почки. В то же время не стоит размещать саженцы на замерзших землях или на местах, где есть подземные воды. Перед посадкой дерева можно несколько дней подержать его в хорошо дренированном месте — например, во влажной почве, опилках или песке, пишет Actualno.

В посадочную яму можно положить компост, чтобы дерево быстро укоренилось. Лунки следует выкапывать непосредственно перед посадкой, и они не должны быть слишком глубокими. Земля должна быть рассыпчатой и после посадки ее следует утрамбовать. После этого саженец надо полить.

Посадка дерева на неправильной глубине может оказаться причиной, из-за которой долго нет урожая. Тогда саженцы будут долго укореняться, особенно если речь идет о яблоках. До них не будет доходить кислород, а также они будут расти при более низких температурах, что может плохо влиять на развитие плодовых. Оптимальная глубина посадки – 80-90 сантиметров.

Также важно сажать плодовые деревья в благоприятные дни. Тогда вы получите большой урожай фруктов. В марте обратите внимание на следующие числа: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.

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