Это средство есть на каждой кухне: как высадить рассаду огурцов и потратить копейки

Этот метод обеспечит вам рассаду, которую точно можно будет высадить в почву

Огурцы — нежная и требовательная культура, требующая тщательного ухода, особенно на начальном этапе роста. Чтобы получить крепкую и здоровую рассаду, опытные огородники используют не только традиционные методы ухода, но и доступные природные средства. Один из таких – обычная соль. А раньше мы рассказывали, как высадить рассаду помидоров с помощью куркумы.

Благоприятные дни в марте для посадки огурцов

Лучшие дни для посадки огурцов первого месяца весны – 1-6, 13-19, 28, 29. Не рекомендуется сажать огурцы в дни полнолуния и нового месяца. В марте полнолуние будет 25 числа.

Польза соли для посадки огурцов

Перед посадкой на рассаду огурцы следует замачивать в солевом растворе для сортировки семян. Здоровые семена опустятся на дно, а некачественные останутся на поверхности. Также замачивание семян перед посадкой ускоряет процесс прорастания и укоренения. Об этом пишет vergans.

Подготовка раствора. Растворите 30-50 г поваренной соли в 1 литре теплой воды.

Погружение семян. Поместите семена в приготовленный раствор и оставьте на 5-10 минут.

Отбор семян. Всплывающие семена нужно удалить, а опустившиеся на дно промойте чистой водой и просушите перед посадкой.

Соль – вещь, которая всегда есть на кухне у каждого. Потому, возможно, ее даже не придется покупать. Однако если у вас кончилась, соль, приобрести ее можно довольно дешево. От 13 до 20 грн.

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