Технологии против кибератак: главные вызовы и стратегии защиты на Киевском международном форуме по кибербезопасности

Как Украина укрепляет цифровую защиту, обсудили на Киевском международном форуме по кибербезопасности (Kyiv International Cyber Resilience Forum, KICRF) — ведущем ежегодном мероприятии в области кибербезопасности Украины и Центрально-Восточной Европы.

Форум традиционно объединяет экспертов по кибербезопасности, представителей государственного сектора, бизнеса и международных организаций, являясь ключевой площадкой для обсуждения стратегий защиты от кибератак и формирования совместных действий по противодействию глобальным цифровым угрозам.

Панельная дискуссия KICRF с участием Евгения Владимирова, Артема Скрипника, Романа Соболя, Валерия Кулика-Куличенко и Сергея Галагана

Особое внимание форума в этом году направлено на вызовы, с которыми столкнулась Украина в условиях агрессивных хакерских атак со стороны России. В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия «Поле кибербитвы: как Украина противостоит российской хакерской атаке», в которой приняли участие ведущие эксперты по кибербезопасности. Спикерами дискуссии выступили Евгений Владимиров, директор Центра кибербезопасности Национальной академии Службы безопасности Украины; Валерий Кулик-Куличенко, заместитель главы Укртрансбезопасности по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации; Роман Соболь, заместитель директора департамента безопасности НАК «Нафтогаз Украины»; Сергей Галаган, член правления НЭК «Укрэнерго» и Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.

«В условиях современной кибервойны мы понимаем, что каждая украинская компания, каждый государственный орган является потенциальной мишенью. За последние два года мы столкнулись с беспрецедентным ростом количества и сложности атак, но при этом получили бесценный опыт, который необходимо распространять и масштабировать. Именно поэтому FAVBET Tech сегодня участвует в KICRF и совместно с другими компаниями работает над развитием киберустойчивости Украины», — отметил Артем Скрипник.

В этом году IT-компания FAVBET Tech поддержала мероприятие и стала партнером KICRF, продолжая свои усилия по развитию кибербезопасности в Украине и расширению сотрудничества для борьбы с цифровыми угрозами. С 2022 года компания является частью украинской цифровой армии, участвует в разработке ПО для нужд вооруженных сил, а с 2024 года — партнером ОО «Киберполк», которая занимается военно-информационными операциями и подготовкой специалистов по кибербезопасности.