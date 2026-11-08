Могут ли мобилизовать отца после развода, если ребенок живет с ним: что говорит закон
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Решающими являются конкретные семейные обстоятельства
В Украине мужчину могут мобилизовать, даже если после расторжения брака ребенок остался с ним. Само по себе совместное проживание не дает отсрочки: нужны предусмотренные законом семейные основания и их подтверждение.
Об условиях предоставления отсрочки пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на разъяснение Житомирского областного ТЦК и СП. Значение имеют самостоятельное воспитание и содержание ребенка, количество несовершеннолетних детей и обстоятельства, касающиеся второго родителя.
Когда отец считается самостоятельно воспитывающим ребенка
Родители могут договориться, что после развода ребенок будет жить с отцом, либо место проживания определит суд. Но такое решение само по себе не подтверждает, что мужчина самостоятельно воспитывает и содержит ребенка в соответствии с требованиями закона.
Для отсрочки по этому основанию необходимо документально подтвердить соответствующие обстоятельства. В частности, основаниями могут быть судебные решения либо смерть второго родителя, лишение его родительских прав, признание безвестно отсутствующим или отбывание наказания в местах лишения свободы.
Что меняется для отца троих и более детей
Развод не лишает права на отсрочку мужчину, на содержании которого находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет. Однако если задолженность по алиментам превышает сумму платежей за три месяца, воспользоваться этим основанием нельзя.
Для многодетных родителей доступно и онлайн-оформление: Министерство обороны сообщило на правительственном портале о расширении этой возможности в приложении Резерв+. Подать запрос могут военнообязанные, у которых все дети родились в Украине; учитываются дети из одного или разных браков, а также рожденные вне брака.
Какие семейные основания сохраняются после развода
После расторжения брака мужчина не может воспользоваться основаниями, которые закон связывает именно с наличием супруги. Это касается, в частности, инвалидности жены или ее потребности в уходе: после развода такие обстоятельства у бывшей супруги не дают права на соответствующую отсрочку.
При этом остаются другие предусмотренные законом семейные основания. Право на отсрочку может возникнуть в связи с содержанием ребенка с инвалидностью либо необходимостью постоянного ухода за родственниками, относящимися к установленным законодательством категориям. Для оформления нужны документы, подтверждающие конкретное основание.
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