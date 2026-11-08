Ремонт дома, которому более 100 лет: мужчина показал, как обновил его своими руками (фото)

Капитальное обновление дома не входило в его планы

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Ремонт старого дома – это постоянный выбор: что изменить, а что оставить. Работы могут принести неожиданности, которые повлияют на дальнейший план. Приходится обновлять стены, пол и крышу и одновременно решать, что делать с остальной частью дома.

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Пользователь @vantastic_t поделился в Threads промежуточными результатами ремонта старого дома. В публикации он рассказал о ходе работ, а в ответах объяснил, почему решил не трогать фундамент.

Автор показал, как продвигается обновление старой хаты

Если стены не рушатся, ремонт старой хаты может обойтись без работ с фундаментом

"Еще в процессе, но результат уже немного есть. А так в целом вылезает много нюансов", – написал @vantastic_t.

Пользовательница в комментариях спросила, ремонтировал ли автор фундамент, когда взялся обновлять хату.

"Не было цели капитально переделать хату, которой 100+ лет. Поэтому фундаментом не занимался. Если у вас не рушатся стены, то лучше не трогать", – ответил @vantastic_t.

Во время ремонта автор решил не трогать фундамент старой хаты

Автор не стал вмешиваться в фундамент, ведь стены старой хаты не падают

Фундамент передает нагрузку от здания на грунт и составляет его несущую основу. Автор объяснил, почему решил не вмешиваться в фундамент именно этой хаты.

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