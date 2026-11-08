Не только замороженная вода: как дольше сохранять холод в холодильнике без света

По словам автора, в ее холодильнике способ работает и в течение восьми часов без электричества

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Пользовательница поделилась способом дольше сохранять продукты холодными во время отключений света. Она использует заранее замороженные аккумуляторы холода и бутылку с водой, которые после отключения электричества перекладывает на полки холодильника.

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О своем опыте рассказала в Threads пользовательница @adriana_easy. Для этого она советует подготовить три-четыре аккумулятора холода и одну бутылку объемом 1,5 литра.

Пока электричество есть, их нужно заморозить. Когда отключают питание, автор распределяет замороженные предметы по полкам: по ее наблюдениям, это помогает холодильнику сохранять холод.

Автор готовит запас холода в те часы, когда есть электроснабжение Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Принцип такого способа – в запасе холода. Замороженная вода и аккумуляторы постепенно нагреваются, поглощая тепло внутри камеры. Они не производят холод самостоятельно, поэтому результат зависит от начальной температуры, продолжительности отключения и того, как часто открывают дверцу.

В ответах автор пояснила, что использует этот способ сейчас, когда на улице нет мороза. Заполнять холодильник до отказа ради поддержания температуры она не планирует.

"Я поделилась своим опытом, который помогает моему холодильнику сохранять холод сейчас – когда нет мороза", – написала @adriana_easy.

Чтобы накопленный холод сохранялся дольше, во время отключения электричества дверцу лучше открывать как можно реже и ненадолго. Само ощущение прохлады внутри не показывает точную температуру: для этого используют холодильный термометр.

Как сообщал "Телеграф", пользователи рассказали, что замороженные бутылки с водой работают как аккумуляторы холода и помогают поддерживать низкую температуру.