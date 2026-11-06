Шоколад Roshen почти за полцены: в "АТБ" заметили сладкую акцию

Выгодное предложение на сладости будет действовать до 10 ноября

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В супермаркетах "АТБ" покупатели могут найти акционные предложения на популярные сладости. Скидки позволяют приобрести любимые лакомства дешевле и немного сэкономить на покупках.

Об одном из таких предложений сообщает "Телеграф". На этот раз внимание привлекает сверхчерный пористый шоколад "Рошен" весом 80 г, на который существенно снизили цену.

Подробнее в материале: "В "АТБ" начались крупные скидки: на каких товарах и продуктах можно сэкономить".

Акционная цена плитки составляет 38,90 грн вместо 63,80 грн

Обычная стоимость плитки составляет 63,80 грн, однако по акции ее можно приобрести за 38,90 грн. Таким образом, разница составляет 24,90 грн с каждой покупки.

Скидка почти на 25 гривен делает предложение заметно выгоднее для тех, кто любит черный шоколад. Вместо полной стоимости покупатели могут заплатить чуть меньше 40 гривен за плитку.

Перед покупкой стоит проверить актуальную цену непосредственно в магазине, поскольку условия акций могут меняться.

Как сообщал "Телеграф", Центр потребительских экспертиз "ТЕСТ" исследовал масло "Своя линия" в бутылке объемом 900 мл.